banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Vekalet yoluyla kurban kesim bedelleri belirlendi
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Dolar, Euro ve altında son durum ne?
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
Bitcoin 32 bin dolar seviyesinden yükseliş gösterdi
TFF'den flaş transfer kararı!
TFF'den flaş transfer kararı!

AK kadınlardan Başkan Zolan’a ziyaret

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

DENİZLİ 10.06.2021, 12:57
AK kadınlardan Başkan Zolan’a ziyaret

AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Feride Kabadayılar ve yönetim kurulu üyeleri, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Olağan Kongresi’nde Kadın Kolları Başkanı seçilen Feride Kabadayılar ile yönetim kurulu üyelerini kabul etti. AK Parti Denizli İl Kadın Kolları Başkanı Kabadayılar, kendilerini kabul eden Başkan Osman Zolan’a teşekkür ederek, "Allah utandırmasın, Cumhurbaşkanımızın ve sizlerin destekleriyle daha çok çalışmaya, birlik ve beraberlik içerisinde gayret etmeye devam edeceğiz. Öncelikle 2023 hedeflerimize ilerlemek için hep birlikte çalışacağız" dedi. Başkan Osman Zolan ise, Kabadayılar ve ekibine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyerek, "Sizlerin büyük emekleri ve gönülden hizmetleri ile büyük Türkiye yolunda hep beraber çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"AK kadınlar, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hazır "

AK kadınlar, 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize hazır diyen Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "Sizlerle birlikte Denizlimize, ülkemize hizmet etmeye, millerimizin dertleriyle dertlenmeye ve taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz. Ay yıldızlı bayrağımızı daha ileriye, daha yukarıya taşımaya gayret edeceğiz. Hedeflerimize hep beraber ulaşmayı Allah’ım nasip etsin. Göreviniz tekrar hayırlı ve mübarek olsun”
banner486
Yorumlar (0)
banner422
27°
açık