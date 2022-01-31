‘Ailenizden Biri’ sloganıyla 2 bin 762 kez evde bakım hizmeti sağlandı

İlçede gerçekleştirilen yatırımlarla daha yaşanabilir bir Merkezefendi için çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, sosyal hizmet alanında da faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde evde bakıma ihtiyaç duyan engelliler, kronik hastalar ile 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde bakım hizmetleri ile evlerine misafir oluyor. 13 aylık zaman içerisinde 2 bin 762 kez Merkezefendililer ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden faydalandı. Bu hizmet için özel olarak oluşturulan ekipler bakıma ihtiyacı olan vatandaşların ev temizliğinden berber-kuaför ihtiyacına, Türkiye’de ilk kez uygulanan egzersiz ve psikolojik danışmanlık desteğine kadar birçok konuda yardımcı oluyor. Pandemi tedbirleri doğrultusunda verilen hizmete Merkezefendililer yoğun talep gösteriyor. ‘Ailenizden Biri’ sloganıyla başlatılan ‘Evde Bakım Hizmetleri’nden yararlanmak isteyen Merkezefendililer, 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ya da https://merkezefendi.bel.tr/evdebakim/ adresinden kayıt yaptırıp bilgi alabilecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Evde Bakım Hizmetlerini çok önemsediklerini belirterek bakıma ve ilgiye ihtiyacı olan vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi. Başkan Doğan, “Hemşehrilerimize evde bakım hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sağlıklı birey olmadan sağlıklı toplum olmaz. Hemşehrilerimizin tüm hizmetlerimizden hızlı ve çözüm odaklı faydalanmaları için gayret gösteriyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri. Sosyal belediyeciliğin gereği olarak zor ve sıkıntılı zamanlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman yanında oluyoruz. Amacımız, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek” diye konuştu.