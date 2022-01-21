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Aileler yarıyıl tatilinde çocuklarına destek olmalı

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemini tamamlanarak 15 günlük tatil sürecinin başlamasıyla birlikte Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrenciler, öğretmenler ve ailelere gayretlerinden dolayı teşekkür ederek yarıyıl mesajı verdi.

DENİZLİ 21.01.2022, 08:58
Aileler yarıyıl tatilinde çocuklarına destek olmalı

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemini tamamlanarak 15 günlük tatil sürecinin başlamasıyla birlikte Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, öğrenciler, öğretmenler ve ailelere gayretlerinden dolayı teşekkür ederek yarıyıl mesajı verdi.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının birinci dönemini 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanarak öğrenciler, karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girecekler. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, mesai arkadaşlarına, öğrenciler ve ailelerine yarıyıl tatilinin önemli bir fırsat olduğunu, en iyi vakitleri geçirmeleri gerektiğini vurguladı. İl Milli Eğitim Müdürü Ekici; “Değerli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının birinci dönemini 21 Ocak 2022 tarihinde tamamlayacağız. Öğrencilerimiz, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecekler. Yarıyıl tatili, öğrencilerimiz için dinlenme, oyun oynama, kitap okuma, gezip görme, aile ve arkadaşlarıyla vakit geçirme ve sosyal hayatı yaşama noktasında önemli bir fırsat olacaktır. Eğitim hayatınızda, bir yarıyıl dönemini tamamlayarak karnelerinizi alacaksınız. Gayretinizden dolayı her birinizi içtenlikle kutluyorum. Karnenizdeki notlarınız ne olursa olsun umut, azim ve cesaretin sizleri başarıya ulaştıracağına dair inancınızı daima koruyun. Başarmanın büyük bir çaba ve özveriyle geleceğini unutmayın. Bir eğitim-öğretim dönemi boyunca yoruldunuz. Hepiniz güzel bir tatili hak ettiniz. Yarıyıl tatilini hem dinlenme hem kendinizi geliştirme hem de eksiklerinizi gözden geçirmek için bir kazanç olarak görün. Bizler, öğretmenleriniz ve aileleriniz okuyarak ve yazarak dinlenmenizi temenni ediyoruz” dedi.

“Gelecek neslimiz, sizlerin gayretleriyle inşa edilmektedir”

Yarıyıl tatili için mesai arkadaşlarına mesaj veren İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici; “Değerli öğretmenler, biliyoruz ki eğitim-öğretim alanında birçok yöntem ve teknik geliştirilmiştir. Ancak eğitimin en önemli unsuru sizlersiniz. Geliştirilen fiziki imkanlar ve materyaller öğretmenlerimizin çabalarıyla öğrencilerimize ulaşmaktadır. Unutmayınız ki gelecek neslimiz, sizlerin gayretleriyle inşa edilmektedir. Sağladıkları katkılardan dolayı ilimizde görev yapan her bir öğretmen arkadaşıma teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımıza sevgi, hoşgörü ve sabır duygularıyla destek olmalıyız”

Yarıyıl tatilinde öğrencilerden sonra en büyük görevin ailelere düştüğünü belirten Müdür Ekici; “Kıymetli veliler, Çocuklarımızın karne notları, onlarla birlikte bizlerin çabalarının ortak göstergesidir. Çocuklarımızın bütün yönlerini, karne notlarıyla değerlendirmemiz mümkün olamamaktadır. Karnedeki notlar, çocuklarımızın okuldaki derslerini nasıl ve ne seviyede öğrenebildiklerini göstermektedir. Unutmayınız ki her bir çocuğumuzun, karneye yansımayan farklı yetenekleri ve güzel başarıları bulunmaktadır. Bizler çocuklarımıza sevgi, hoşgörü ve sabır duygularıyla destek olmalıyız. Çocuklarımızla yakından ilgilenerek onlara güven vermeliyiz. Millî, manevi ve evrensel değerlerle hayatta daha başarılı olmalarını sağlamalıyız. Bu duygularla öğretmen ve öğrencilerimizin sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir yarıyıl tatili geçirmelerini diliyor, saygılar sunuyorum" dedi.

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