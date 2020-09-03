Aile Rehberlik Merkezi sorunlarınızı çözüme kavuşturuyor

Denizli’de, Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan Aile Rehberlik Merkezi yoğun ilgi görüyor. Faaliyete başladığı ilk 3 haftada yüzde 35 kapasiteyi doldurdu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz olarak hukuksal ve psikolojik desteğin sağlanacağı Aile Rehberlik Merkezi yoğun ilgi görüyor. Merkez, faaliyete başladıktan sonraki ilk üç haftada kapasitesinin yüzde 35’ini doldurdu. Özellikle kadınlara ve çocuklara hukuksal ve psikolojik danışmanlık hizmeti veren merkez, haftanın 5 günü 7 saat hizmet veriyor. Her yaş grubundan vatandaşın büyük ilgi gösterdiği merkezde, özellikle çocuk gelişimi, aile içi düzen, iletişimsizlik ve geçimsizlik, üniversite ve iş kaygısı, Covid-19 korkusu, hukuki işlemlerde bilgilenme gibi konularda destek veriliyor. Başvuru yaparak kayıt oluşturan vatandaşlar ayda bir kez seansa gelerek 45 dakika bu hizmetten yararlanabiliyor. Randevu sistemi ile çalışan Aile Rehberlik Merkezi’nden hukuksal ve psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar, http://merkezefendi.bel.tr/aile-rehberlik-merkezi/ adresinden veya 444 8 662 numaralı hattan kayıt oluşturarak randevu almaları gerekiyor.

“Mutlu çocuk, mutlu anne-baba, mutlu aile demektir”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmeleri için vermiş olduğumuz hizmete hemşerilerimiz yoğun ilgi gösteriyor. Gerek hukuksal gerek psikolojik anlamda hemşerilerimizin her zaman yanındayız. Merkezefendi Belediyesi olarak hemşerilerimizin derdine uzmanlarımızla derman oluyoruz. Mutlu çocuk, mutlu anne-baba, mutlu aile demektir. Bizler de huzurlu bir ilçe inşa etmek için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Şiddet gören, hor görülen kadınlarımızın, şiddet gören, istismara uğrayan çocuklarımızın, engelli kardeşlerimizin, üniversite ve iş kaygısı yaşayan gençlerimizin ve tüm hemşerilerimize hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz” diye konuştu.