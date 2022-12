Aile rehberlik merkezi hizmet vermeye devam ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan ’Aile rehberlik merkezi’, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara ücretsiz olarak hukuksal, psikolojik, diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmeti sağlamaya devam ediyor.

Sosyal belediyecilik anlayışı ile Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ’Aile rehberlik merkezi’ hukuki, psikolojik ve sağlıklı beslenme konularında Merkezefendililere destek olmaya devam ediyor. Ücretsiz hizmet veren merkezde bugüne kadar 2385 vatandaşa hizmet sağlandı. Kişilerin toplumsal hayata katılımını artırma, yaşadıkları bireysel ve çevresel sorunlarla başa çıkma becerileri kazandırma amacıyla Psikolojik Destek Hizmeti şu anda da Sırakapılar, Gümüşçay, Alparslan, Şemikler, Merkezefendi, Akkonak, Servergazi, Sevindik ve Sümer Mahallesi’ndeki 9 farklı noktadaki merkezlerde 223 kişiye hizmet vermeye devam ediyor.

Yoğun ilgi

Diyetisyen ve beslenme danışmanlığı hizmetinin ilk 7 ayında, 803 Merkezefendili faydalandı. Bu hizmette ağırlık kontrolü, hastalıklara yönelik beslenme tedavisi, kullanılan ilaçlara yönelik beslenme tedavisi, gebelerde sağlıklı beslenme, bebeklerde ek besine geçişte sağlıklı beslenme, çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda sağlıklı beslenme konularında Merkezefendililere destek sağlanıyor. Diyetisyen ve beslenme danışmanlığı 267 vatandaşa hizmet vermeye devam ediyor.

“Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız”

Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Özellikle kadınlarımızın ve çocuklarımızın sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürmeleri için vermiş olduğumuz hizmete vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyor. Danışmanlık hizmetlerimiz ile her zaman vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Merkezimizde vatandaşlarımızın sorunlarını alanında uzman ekiplerimiz tarafından doğru yönlendirerek çözüme kavuşturuyoruz. Merkezefendili vatandaşlarımıza her zaman her konuda destek olacağız” ifadelerini kullandı.