2023 uyum eğitimi programı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Aile Okulu’ projesinde eğitimler devam ediyor.

Pamukkale Hasan-Veli Üğür Anaokulunda Aile Okulu projesinde yapılan eğitimlere Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Pamukkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abidin Mutlubaş, okul müdürü, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, aile eğitimi öncesi velilere yaptığı konuşmasında “Yeni eğitim-öğretim yılı uyum haftamıza devam ediyoruz. Anaokulu ve ilkokul birinci sınıfı öğrencileri olmak üzere yaklaşık 26 bin öğrencimiz ilk defa okulları ve öğretmenleri ile buluştu. Bugün okulumuzda oryantasyon eğitimlerimizin yanı sıra değerli velilerimizle de birlikteyiz. 2022 Temmuz ayından itibaren Cumhurbaşkanımızın değerli eşlerinin himayelerinde Ailenin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi gibi hedeflerle Bakanlığımız tarafından Aile Okulu Projesi başlatıldı. Okulda öğrenilen ve edinilen bilgi, beceri ve davranışların hem aile içinde hem de sosyal yaşam içerisinde sürdürülebilir olması, okul ortamında ve evde yapılanların tutarlı olmasına ve eşgüdüm sağlanmasına bağlıdır. Bu nedenle çocuklarının eğitiminde önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin eğitimi son derece önem kazandı. Geliştirilen Aile Okulu Eğitici Eğitimi Kurs Programı ile çocukların ve gençlerin ruhen ve bedenen daha sağlıklı olabilmeleri için sosyal ve duygusal beceri gelişimi, aile içi iletişim becerileri, akran zorbalığı ile baş etme yolları, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, çatışma ve stres yönetimi, madde bağımlılığı, sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve ahlaki gelişim konularında bilgi ve beceri kazandırmak amaçlanmaktadır” dedi.

Temmuz 2022 itibariyle başlayan projede 28 kurs açıldığını kaydeden Ekici, “Bu kurslara 1.055 kursiyer katılım göstermiştir. Denizli’de Aile Okulu projesi ile açılacak kurslar için hedefimiz, aralık ayına kadar 11 bin kursiyere ulaşmaktır. Aile Okulu projesinde velilere açılan kurslar eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde hafta içi ya da hafta sonu yüz yüze 44 saat olarak düzenleniyor” diye konuştu.