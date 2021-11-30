Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan protokol kapsamında bilim kültürünün geliştirilmesi için gerçekleştirilen 4006 Bilim Fuarları devam ediyor.

Merkezefendi Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 4006 Bilim Fuarı açılışına Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Merkezefendi Müftüsü Talat Özmet, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Bilimsel bir toplantı, etkinlik ve fuar için bir araya gelmenin kıvancı içerisindeyiz. İnsanlığın var olduğu ilk andan itibaren bilime, teknolojiye ve gelişmeye olan ilgi alaka hep var olup geldi. İnsanlık hep daha fazlası için çalıştı. Bu da insanlığın ve fıtratın gereği daha iyisini yaşamak daha konforlu yaşamak ve insanlık yararına olan çalışmalar için yapılmıştır. Tüm bu gelişmelerin başlangıç noktaları içinde bulunduğumuz küçük fuarlardan türemektedir. Ülkemizde savunma sanayinde havacılıkta ve bir çok sektörel alanlarda yapılan çalışmalar gelişmeler bu şekilde başlamıştır. Milletimizin devletimizin geleceği sizlersiniz. Yaptığınız işler çok değerlidir. Tüm büyük projeler küçük birer fikir olarak doğmuştur. Yaptığınız çalışmaların her birinin ülkemizin geleceğine büyük katkılar sunmasını temenni ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasından sonra bilim fuarı açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi. Müdür Ekici ve beraberindekiler okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen 22 projeyi inceleyerek, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı.