Ahilik kültürü Çivril’de yaşatılıyor

Anadolu insanının kültürel ve ekonomik yaşamında önemli bir yer oluşturan Ahilik Haftası Çivril ilçesinde çeşitlik etkinliklerle kutlandı.

“Çivril Yöresinde Ahilik” konulu toplantı Çivril Belediyesi Çivril Belediyesi Tren Yolu Gar Binası Toplantı Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Çivril Esnaf Odaları, üniversite akademisyenleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konuyla ilgili konuşan Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Ahilik, Anadolu Selçuklu Devletinin son dönemleriyle Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi arasında güçlenen esnaf teşkilatıdır. Çivril’deki mahallelerimizde 13 tane ahilik tekke ve zaviyenin olduğu Osmanlı arşivlerinde tespit edildi. Bu konuda Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanımız Hüdaverdi Otaklı ve Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok Hocama teşekkürlerimi iletiyorum. Çivril geçmişte ahiliğin merkezi olduğu gibi bugünde ticaretin ve zanaatın merkezi haline gelmektedir. Ahilik kültürü, Çivril’de yaşatılmaya devam etmektedir. Perşembe günleri Pazar duası yaparak, ahiliği yaşatıyoruz. Önümüzdeki günlerde ahilik kültürüne ilişkin esnaf ve zanaatkarlarımızı bilgilendirme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor, Ahilik Haftasını kutluyorum” dedi.