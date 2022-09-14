Denizli Büyükşehir Belediyesinin yok olmaktan kurtararak aslına uygun bir şekilde restore ettiği Karahöyük Ahi Hamza Ocağı dualarla açıldı.

2021 Ahi Evran Yılı etkinlikleri çerçevesinde Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Acıpayam ilçesine bağlı Karahöyük Mahallesi’nde yeri tespit edilerek aslına uygun bir şekilde restore edilen Karahöyük Ahi Hamza Ocağı’nın açılış programı gerçekleştirildi. Karahöyük Mahallesi’nde yapılan programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan ve beraberindekiler katıldı. Burada Türk Ocakları Denizli Şube Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, yok olmak üzereyken Denizli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı Ahi Hamza Ocağı hakkında Başkan Osman Zolan ve beraberindekilere bilgi verdi. Okunan duaların ardından açılışı gerçekleştirilen Ahi Hamza Ocağı’nın ilk ziyaretçileri ise Başkan Zolan ve beraberindekiler oldu. Büyükşehir Belediyesinin ecdadına sahip çıktığını söyleyen Başkan Zolan daha sonra ocakta mezarları bulunan Ahi Hamza ve Ahi Ali’nin mezarları başında dua etti. Öte yandan açılış öncesi mahalle sakinleri ile bir süre sohbet eden Başkan Zolan, vatandaşların dertlerini dinledi.

Ahi Hamza Ocağı

Karahöyük’te, tarihi kayıtlardan hareketle 13. Yüzyılda ‘Ulu Pazar’ adı verilen, dönemin önemli bir alışveriş merkezinin bulunduğu bilinmektedir. Ulu Pazar’ın kurulduğu bölge, antik dönemden itibaren ticaret yolu üzerindedir. Karahöyük’teki ticari yapı, beraberinde ahilik örgütlenmesini getirmiştir. 1530 tarihli, 438 numaralı Muhasebe-İ Vilayet-i Anadolu Defteri’nde, Karaağaç-ı Gölhisar Kazası’nda bir ahi tekkesi kayıtlıdır. Bu tekke, Karahöyük’te Ahi Hamza’nın idaresindeki Ahi Tekkesi’dir. Ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemektedir. 1530 tarihli defterdeki kayıt, tekkenin 15. Yüzyılın sonu, 16. Yüzyılın başında kurulduğunu göstermektedir. Ahi Hamza ve daha sonra adını kaynaklarda gördüğümüz Ahi Ali, Tekke’nin haziresine defnedilmiştir.