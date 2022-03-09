banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zelenskiy: “Düşmanı kendi silahlarıyla yeneceğiz”
Zelenskiy: “Düşmanı kendi silahlarıyla yeneceğiz”
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
ali Babacan'dan Anıtkabir ziyareti
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı
Türkiye, basketbolda 16. sırada yer aldı
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?
Dolar, Euro ve altın güne nasıl başladı?

Ağrı kesici ilaçlar böbrek rahatsızlığına neden olabiliyor

Kronik böbrek hastalığı son yıllarda tüm dünyada adeta bir salgın şeklinde artış göstererek ciddi bir sağlık sorunu haline gelirken, bu hastalığın önemine dikkat çekmek için “Dünya Böbrek Günü”nde uzmanlar önemli açıklamalarda bulunarak uyardı.

DENİZLİ 09.03.2022, 14:42
Ağrı kesici ilaçlar böbrek rahatsızlığına neden olabiliyor

Kronik böbrek hastalığı son yıllarda tüm dünyada adeta bir salgın şeklinde artış göstererek ciddi bir sağlık sorunu haline gelirken, bu hastalığın önemine dikkat çekmek için “Dünya Böbrek Günü”nde uzmanlar önemli açıklamalarda bulunarak uyardı.

Bu yıl 10 Mart tarihinde kutlanacak olan dünya böbrek günün teması “Böbrek sağlığınızı koruyun ve takip edin” teması üzerine odaklandı. Uzmanlar, toplumda hastalığın farkındalığının genel olarak yüzde 10’un altında olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermemektedir ve son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemesine yol açmakta açıklamasında bulundu.

PAÜ Hastanesi Nefroloji BD. Başkanı Prof. Dr. Belda Dursun böbrek gününün önemi hakkında açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Dursun, "Kronik böbrek hastalığı dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorundur, erken fark edilip tedavi edilmediği zaman ağır böbrek yetmezliği, kalp-damar hastalıklarına ait komplikasyonlar ve ölüm ile sonuçlanabilir. Dünya genelinde kronik böbrek hastalığının görülme oranı yüzede 10 ile 12 civarında olup, kadınlarda bu oran yüzde 14’e kadar çıkabilmekte. Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan ülke çapındaki bir tarama çalışmasında ülkemizde kronik böbrek hastalığı oranı yüzde 16’ya yakın saptanmıştır ve dikkat çekici bu yüksek oranların altında yatan nedenler olarak giderek artmakta olan sigara kullanımı, obezite, diyabet ve hipertansiyon öne sürülmektedir. Genel popülasyon açısından değerlendirme yapıldığında kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri şeker hastalığı, yüksek tansiyon, nefritler, kistik böbrek hastalıkları ve ürolojik (idrar yollarında taş veya tıkanıklık) problemlerdir. Kontrolsüz şeker hastalığı, kontrolsüz hipertansiyon, kalp hastalığı, şişmanlık, ileri yaş, ailede böbrek hastalığı öyküsü, sigara ve sık ağrı kesici ilaç kullanımı kişiyi böbrek hastalığı açısından yüksek riskli hale dönüştürmektedir. Kronik böbrek hastalığı çoğu kez belirti vermeden sinsi bir şekilde son döneme yani diyaliz aşamasına ilerlemektedir. Bu nedenle riskli kişiler başta olmak üzere herkesin düzenli olarak sağlık taramasından geçmesi, basit kan ve idrar testi ile böbrek fonksiyonlarını yılda en az bir kez kontrol ettirmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi edilemeyen kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemekte, bu aşamada diyaliz ve böbrek nakli tedavileri gündeme geliyor" dedi.

Kronik böbrek hastalığının tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Belda Dursun, “Kronik böbrek hastalığının en önemli ve etkin tedavi şekli önlenmesidir. Bu noktada koruyucu hekimlik yaklaşımları ön plana çıkmaktadır. Özellikle kronik böbrek hastalığı olan veya bu açıdan yüksek risk taşıyan bireylerde böbrek fonksiyonun korunması son derece önemlidir. Böbrekler için risk oluşturan ilaçlar (bazı antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar) kullanılırken, tanı veya tedavi amaçlı görüntüleme işlemleri (örneğin ilaçlı tomografi ve anjiografi) sırasında, riskli ameliyatlar öncesinde ve sonrasındaki dönemde böbrek fonksiyonlarının hekim tarafından izlenmesi ve koruyucu önlemlerin alınması çok önemlidir. Gereksiz ve hekim kontrolünde olmayan ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Böbrek sağlığı açısından böbrekleri susuz bırakmamak ve yeterli su alımına özen göstermek, özellikle sıcak iklimde yaşayanlarda, daha da önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Ağrı kesici ilaçlardan kaçının”

Prof. Dr. Dursun özet olarak kronik böbrek hastalığından korunmak için şu maddeleri sıraladı; “Düzenli egzersiz yapın, sağlıklı beslenin ve ideal vücut ağırlığınızı koruyun, tuzu azaltın, yeterli sıvı alın. sigara içmeyin, ağrı kesici ilaçlardan kaçının, kan basıncınızı ve kan şekerinizi düzenli olarak ölçtürün, risk grubunda iseniz böbreklerinizi düzenli olarak kontrol ettirin” uyarısında bulundu. Prof. Dr. Dursun, “Kronik böbrek hastalığının önlenmesinde toplumun tüm katmanlarına sorumluluk düşmektedir. Özellikle çocukluk çağından itibaren bireylerde hipertansiyon, şişmanlık ve şeker hastalığının önlenmesi son derece önemlidir” diye konuştu.

"Aşırı tuzlu ve yüksek kalorili beslenme şeklinin terk edilmesi"

Prof. Dr. Belda Dursun son olarak ,gereksiz ilaç (özellikle ağrı kesiciler) kullanılmaması, aşırı tuzlu ve yüksek kalorili beslenme şeklinin terk edilmesi, yeterli su içilmesi, düzenli egzersizin bir yaşam biçimi olarak benimsenmesi, sigara ve alkolden uzak durulması ve düzenli sağlık kontrollerinin yaptırılması kronik böbrek hastalığından korunmak açısından önemli olduğunu da vurguladı.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18