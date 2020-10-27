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Ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE AĞAÇTA MAHSUR KALIP İNEMEYEN KEDİYİ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI.
DENİZLİ 27.10.2020, 12:40
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Denizli’nin Buldan ilçesinde, ağaçta mahsur kalıp inemeyen kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay, Buldan ilçesi Alanyazı Meydanı’nda gerçekleşti. Ağaca çıkan kedi inemeyince miyavlamaya başladı. Sesi duyan vatandaşlar kediyi indiremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kediyi kurtarma çalışmalarına başladı. itfaiyenin vincinin içine giren personel ağaca doğru yaklaşarak mahsur kalan kediyi eliyle alıp aşağıya indirdi. Mahsur kaldığı ağaçtan kurtarılan kedi özgürlüğüne kavuşunca olay yerinden uzaklaştı.
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