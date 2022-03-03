banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Putin'in başına 1 milyon dolar ödül koyuldu!
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Kimlik belgelerinde yeni dönem başladı
Rus donanması Kırım açıklarında
Rus donanması Kırım açıklarında
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

AFAD’ın afet tatbikatına Denizli’den 188 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen katılacak

AFAD Denizli İl Müdürlüğü, “2022 Afet Tatbikat Yılı” etkinlikleri kapsamında, yarın 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ulusal tatbikatın hazırlıklarını tamamladı. Denizli’den 793 okuldan 188 bin öğrenci ve yaklaşık 15 bin öğretmenin “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda yer alacağı belirtildi.

DENİZLİ 03.03.2022, 13:08
AFAD’ın afet tatbikatına Denizli’den 188 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen katılacak

AFAD Denizli İl Müdürlüğü, “2022 Afet Tatbikat Yılı” etkinlikleri kapsamında, yarın 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ulusal tatbikatın hazırlıklarını tamamladı. Denizli’den 793 okuldan 188 bin öğrenci ve yaklaşık 15 bin öğretmenin “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda yer alacağı belirtildi.

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kurumun yeni yapılan il binasında yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Deprem hazırlıklarının gözden geçirildiği bu özel haftada, bu senenin “2022 Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edildiğini belirten Müdür Etiz, Türkiye’deki tüm okullarda, 4 Mart Cuma günü saat 11.30’da “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapılacağını bildirdi. Etiz, yalnız çocuk ve gençleri değil, tüm vatandaşları, Deprem Haftası’nı depreme hazırlık yaparak değerlendirmeye çağırdı.

“Denizli’de 705 bin kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildi”

Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, “Deprem Haftası’nın ‘Afet Eğitim Yılı’ ile birleştiği geçen yıl, afet farkındalık bilgilendirmeleri ile ülke genelinde 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl verilen bu eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla 2022 yılı, Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildi. Afet Eğitim Yılı teorikten pratiğe dönüşmesi için bu yılda ‘Tatbikat Yılı’. Geçen sene hem pandemi olduğu için değişik iletişim araçlarını kullanarak hem de yüz yüze platformlarda Denizli’de 705 bin kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verdik. Cuma günü 11.30’da ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı bütün okullarda tahliye tatbikatı yapacağız. Orta öğretim dediğimiz birimlerde bir öğrencinin liseye kadar Denizli’de afet farkındalık eğitimi almaması mümkün değil. Denizli’de 793 okul 188 bin öğrenci ve 15 bine yakın öğretmen var. Amacımız burada eğitim sertifikası alan öğretmenler yetiştirmek. Artık sivil toplum kuruşlarını işin içine koyup topyekün ilde halkın bilincini arttırmak amaçlarımızdan” dedi.

“Depreme karşı hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuyoruz”

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, “Depreme karşı kamunun, üniversitelerin, STK’ların ve özel sektörün yaptığı çalışmaları, vatandaşların bireysel gayretleri tamamlıyor. Bu nedenle AFAD, Deprem Haftası’nda vatandaşlara kendi risklerini azaltmaları, kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 27 66
2. Konyaspor 27 49
3. Başakşehir 27 46
4. Fenerbahçe 27 46
5. Adana Demirspor 27 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 27 39
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 27 35
13. Sivasspor 27 34
14. Antalyaspor 27 32
15. Kasımpaşa 27 29
16. Giresunspor 27 29
17. Göztepe 27 27
18. Altay 27 25
19. Rizespor 27 23
20. Ö.K Yeni Malatya 27 17
Takımlar O P
1. Ankaragücü 26 55
2. Ümraniye 26 52
3. Bandırmaspor 26 46
4. Erzurumspor 26 44
5. İstanbulspor 25 43
6. Eyüpspor 25 42
7. Samsunspor 25 39
8. Manisa Futbol Kulübü 26 36
9. Adanaspor 26 34
10. Boluspor 25 34
11. Tuzlaspor 25 34
12. Keçiörengücü 25 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 25 29
15. Menemen Belediyespor 26 29
16. Denizlispor 26 27
17. Altınordu 26 25
18. Bursaspor 24 24
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 27 66
2. Liverpool 26 60
3. Chelsea 25 50
4. M. United 27 47
5. West Ham United 27 45
6. Arsenal 24 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 26 40
9. Southampton 26 35
10. Brighton 26 33
11. Crystal Palace 27 30
12. Leicester City 24 30
13. Aston Villa 25 30
14. Newcastle 25 25
15. Brentford 27 24
16. Leeds United 26 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 25 21
19. Watford 26 19
20. Norwich City 26 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 26 60
2. Sevilla 26 54
3. Real Betis 26 46
4. Barcelona 25 45
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 26 44
7. Villarreal 26 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 26 33
10. Osasuna 26 33
11. Celta Vigo 26 32
12. Rayo Vallecano 25 31
13. Elche 26 29
14. Espanyol 26 29
15. Getafe 26 27
16. Mallorca 26 26
17. Granada 26 25
18. Cadiz 26 21
19. Deportivo Alaves 26 21
20. Levante 26 18