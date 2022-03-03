AFAD’ın afet tatbikatına Denizli’den 188 bin öğrenci ve 15 bin öğretmen katılacak

AFAD Denizli İl Müdürlüğü, “2022 Afet Tatbikat Yılı” etkinlikleri kapsamında, yarın 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ulusal tatbikatın hazırlıklarını tamamladı. Denizli’den 793 okuldan 188 bin öğrenci ve yaklaşık 15 bin öğretmenin “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı"nda yer alacağı belirtildi.

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında kurumun yeni yapılan il binasında yerel ve ulusal medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Deprem hazırlıklarının gözden geçirildiği bu özel haftada, bu senenin “2022 Afet Tatbikat Yılı” olarak ilan edildiğini belirten Müdür Etiz, Türkiye’deki tüm okullarda, 4 Mart Cuma günü saat 11.30’da “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapılacağını bildirdi. Etiz, yalnız çocuk ve gençleri değil, tüm vatandaşları, Deprem Haftası’nı depreme hazırlık yaparak değerlendirmeye çağırdı.

“Denizli’de 705 bin kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verildi”

Yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunan AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, “Deprem Haftası’nın ‘Afet Eğitim Yılı’ ile birleştiği geçen yıl, afet farkındalık bilgilendirmeleri ile ülke genelinde 56 milyon 677 bin 561 kişiye ulaşıldı. Geçtiğimiz yıl verilen bu eğitimlerin toplumsal davranış değişikliğine dönüşmesi amacıyla 2022 yılı, Afet Tatbikat Yılı olarak ilan edildi. Afet Eğitim Yılı teorikten pratiğe dönüşmesi için bu yılda ‘Tatbikat Yılı’. Geçen sene hem pandemi olduğu için değişik iletişim araçlarını kullanarak hem de yüz yüze platformlarda Denizli’de 705 bin kişiye Afet Farkındalık Eğitimi verdik. Cuma günü 11.30’da ülke genelinde 81 ilde eş zamanlı bütün okullarda tahliye tatbikatı yapacağız. Orta öğretim dediğimiz birimlerde bir öğrencinin liseye kadar Denizli’de afet farkındalık eğitimi almaması mümkün değil. Denizli’de 793 okul 188 bin öğrenci ve 15 bine yakın öğretmen var. Amacımız burada eğitim sertifikası alan öğretmenler yetiştirmek. Artık sivil toplum kuruşlarını işin içine koyup topyekün ilde halkın bilincini arttırmak amaçlarımızdan” dedi.

“Depreme karşı hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuyoruz”

AFAD Denizli İl Müdürü Ali Etiz, “Depreme karşı kamunun, üniversitelerin, STK’ların ve özel sektörün yaptığı çalışmaları, vatandaşların bireysel gayretleri tamamlıyor. Bu nedenle AFAD, Deprem Haftası’nda vatandaşlara kendi risklerini azaltmaları, kendi hazırlıklarını yapmaları çağrısında bulunuyoruz” şeklinde konuştu.