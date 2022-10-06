Adrenalin tutkunları Merkezefendi Off-Roadda buluşacak

Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı, 8-9 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Merkezefendi Belediyesi’nin ev sahipliği yapacağı, Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı 8-9 Ekim tarihlerinde Merkezefendi Off-Road Pisti’nde yapılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, off-road yarışları ile ilgili bilgilendirmelerde bulunduğu basın toplantısı gerçekleştirdi. Merkezefendi Off-Road Pistinde düzenlenen toplantıya DENDOFF Başkanı Kenan Özsoy ile üyeleri ve yarış komitesi üyeleri katıldı. Başkan Doğan, Kenan Özsoy ile birlikte off-road aracı ile pistte tur attı.

8 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’da orman etabı ile başlauyacak olan yarışlar, 9 Ekim Pazar günü saat 10.00’da seyirci etabıyla tamamlanacak. Birçok ilden off-road tutkununun katılacağı yarışlar, Göveçlik Yolu Üzeri İş Adamları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yanındaki Merkezefendi Off-Road Pistinde yapılacak. Pist, Türkiye’deki en iyi seyirci izleme alanlarının başında yer alıyor. Seyirciler yarışları rahat bir şekilde yukarıdan kuş bakışı izleyebilecek.

“Yarışlarımızı tüm Türkiye takip ediyor”

Merkezefendi Belediyesi olarak sporun ve sporcunun yanında olduğunu belirten Başkan Şeniz Doğan, “Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. Ayak Yarışı, 8-9 Ekim tarihlerinde Merkezefendi’mizde gerçekleştireceğiz. Merkezefendi’deki off-road yarışlarımıza içlerinde kadınların da olduğu 30 yarışçı katılıyor. Merkezefendi Off-Road Yarışları artık Türkiye genelinde bilinen, takip edilen yarışlar haline geldi. Off-road yarış organizasyonunda iddialı olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Seyir zevki, sahanın fiziki şartları, hakemlerce yeterli bulunması ve takdir edilmesi bizi bir üst seviyeye çıkartıyor” ifadelerini kullandı.

“Off-Road şehrin marka değerini artırıyor”

Off-Road yarışlarının Merkezefendi için çok önemli ve kıymetli olduğunu söyleyen Başkan Doğan, “Off-road sporu çok farklı bir spor, kalitesi yüksek bir spor. Off-road sporuna gönül vermiş vatandaşlarımızın desteğiyle bu sporu Merkezefendi’mizde yapılmasının şehrin marka değerlerinin artması ve tanıtımı adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çevredeki diğer illerden gelen sporcuların da bu sporu yapabilmesi için bütün ekip arkadaşlarımızla el birliğiyle çalışıyoruz. Merkezefendi Belediyesi olarak bu tür etkinliklere devam edeceğiz. Merkezefendili ve Denizlili herkesi adrenalin dolu bu etkinliğe davet ediyorum” diye konuştu.