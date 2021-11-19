banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Eren Kış-6 Operasyonu başlatıldı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Müslüme'nin son görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme
Türkiye'den Yunanistan'a Navtex: Atış sahama girme

ADM Elektrik, yeni Ar-Ge merkeziyle sektöre katkı sağlayacak

Teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarını sürdüren ADM Elektrik, yeni Ar-Ge Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Enerji sektöründe operasyonel verimlilik ve kesintisiz enerji sağlamak adına teknoloji odaklı çalışmaların yürütüleceği bir üs olacak merkez, elektrik dağıtım sektörünün gelişimine de katkı sağlayacak.

DENİZLİ 19.11.2021, 10:45
ADM Elektrik, yeni Ar-Ge merkeziyle sektöre katkı sağlayacak

Teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarını sürdüren ADM Elektrik, yeni Ar-Ge Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. Enerji sektöründe operasyonel verimlilik ve kesintisiz enerji sağlamak adına teknoloji odaklı çalışmaların yürütüleceği bir üs olacak merkez, elektrik dağıtım sektörünün gelişimine de katkı sağlayacak.

ADM Elektrik Ar-Ge Merkezi ile elektrik şebekesi operasyonlarının kalitesini artırmak istediklerini ifade eden ADM Elektrik Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, “Bunu sağlamak adına teknik araştırma ve uygulama projelerini kısa vadede gerçekleştirmek istiyoruz. Yeni Ar-Ge merkezimize elektrik dağıtım operasyonlarımızdaki hizmet kalitesini daha da ileriye taşıyacak, enerji arzına ve kesintisizliğine odaklanan projeler geliştirilmesini destekleyeceğiz. Bu projeleri hayata geçirmek üzere öncelikle veri analitiği, raporlama ve ön kestirimci bakım projelerine odaklanacağız. Uzun vadedeki hedefimiz ise hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara sunmak üzere enerji izleme, değerlendirme ve kontrolüne yönelik yazılım ve donanımlar geliştirerek, sektörde teknik danışmanlık verecek düzeye gelmek. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için dünyadaki ve Türkiye’deki sektörel gelişmeleri yakından takip etmek çok kritik. Ar-Ge Merkezimiz yeni trendleri, teknolojileri izlemek ve daha önemlisi bu gelişmelerin bir parçası, doğrudan üreticisi olmak üzere bizler için bir zemin sunacak. Bu noktada Ar-Ge Merkezimiz bizler için çok değerli bir fırsat sunacak” dedi.

Ar-Ge Faaliyetlerinde Üniversite İş Birliği

ADM Elektrik, son olarak Pamukkale Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Ar-Ge çalışmaları için iş birliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokoller ile üniversite öğrencilerinin Ar-Ge faaliyetlerini takip etmesi, sektöre dair danışmanlık alması ve projeleri için uygulama alanı bulmaları mümkün olacak. Bayramoğlu, üniversiteler ile işbirliği yaparak gençlerin enerjisinden ve yenilikçi bakış açısından faydalanmanın, Ar-Ge çalışmalarının daha üst seviyelere çıkarılması noktasında önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

10 Milyon TL Değerinde 14 Proje

10 yılı aşkın süredir hayata geçirilmeye başlanan Ar-Ge çalışmalarıyla EPDK tarafından bütçesi onaylanan 10 milyon TL değerinde 14 projeyi sürdürdüklerini belirten Bayramoğlu, bu projelerle beraber ulusal ve uluslararası birçok önemli firma ile de işbirliği yaptıklarını belirtti. Geliştirdikleri projeler ile sadece yurt içinde değil yurt dışında da enerji sektörüne yön verecek ve ses getirecek çalışmalara imza atmayı hedeflediklerinin altını çizen Bayramoğlu, şirket olarak Ar-Ge çalışmalarına verdikleri önemi arttırarak devam ettireceklerini dile getirdi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6