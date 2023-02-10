Son Dakika
Yakınları göçük altında olan kadın depremzedelere bir nebze yardımcı olabilmek için canla başla çalışıyor
Adm Elektrik afet bölgesinde
Adm Elektrik, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için uzman ekip ve ekipmanları gönderdi.
DENİZLİ 10.02.2023, 10:16
Adm Elektrik, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından afet bölgesine destek için uzman ekip ve ekipmanları gönderdi.
Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depreminin ardından Adm Elektrik’te çalışmalara destek olmak adına afet bölgesinde konumlandı. Adm, 33 kişilik uzman ekip, 16 farklı güç ve büyüklükte taşınabilir jeneratör, 1 dron ve 18 araç ile bölgedeki çalışmalara katılıyor. Elektrik alt yapı çalışmalarına destek sağlamak üzere Hatay’a giden ekipler, AFAD ve Enerji Bakanlığı koordinasyonuyla bölgedeki elektrik altyapının ayağa kaldırılması ve kurulacak afet kentlerine elektrik sağlanması için çalışmalar yürütecek.