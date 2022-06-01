Acıpayamlı öğrenciler hünerlerini yılsonu sergisinde görücüye çıkardı

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 2022 Avrupa Mesleki Beceriler Haftası etkinlikleri çerçevesinde mesleki eğitim sergisi düzenlendi.

Mesleki ve teknik eğitime katma değer katmak, tüm paydaşların bir arada hareket etmesini ve mesleki eğitimin ülke ekonomilerine sunduğu faydaları sergilemek amacıyla Avrupa Mesleki Beceriler Haftası dahilinde Acıpayam mesleki yılsonu sergisi açılışı Acıpayam Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Acıpayam Belediye Başkanı Dr. Hulusi Şevkan, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin katılımları ile Acıpayam çarşı meydanında gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Süleyman Ekici, serginin açılışında yaptığı konuşmada; “Acıpayam ilçemizde beş mesleki lisemiz bulunmaktadır. Mesleki okullarımızda; adalet, bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, elektrik- elektronik teknolojisi, gıda teknolojisi, güzellik hizmetleri, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, moda tasarım teknolojileri, muhasebe ve finansman, pazarlama ve perakende, sağlık hizmetleri ve yiyecek içecek hizmetleri alanları olmak üzere 13 alanda bin 35 aktif meslek lisesi ve 490 mesleki eğitim merkezi öğrencisi olmak üzere toplam bin 525 öğrenciye mesleki eğitim verilmektedir. Mesleki liselerimizde kurulan döner sermaye işletmeleri ekonomiye ve meslek lisesi öğrencilerimize büyük katkılar sağlamaktadır. Acıpayam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karaağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde döner sermeye işletmelerinde 2021 yılında 1 milyon 354 bin TL ve 2022 yılında bugüne kadar 564 bin TL’lik ciro elde edilmiştir. Bugün serginin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Halkın da yoğun ilgi gösterdiği sergiyi gezen protokol üyeleri, mesleki ve teknik eğitim veren okul öğrencilerin ürettiği ürünlere hayran kaldı.