Acıpayam’da orman yangını çıktı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana yayılması neticesinde karadan ve havadan müdahale edilerek söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, Acıpayam ilçesi Yolçatı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; öğle saatlerinde bir tarlada başladığı belirtilen anız yangını, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerinde bölgeye Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Suçatı Mahallesine yakın noktada bulunan Akseki mevkisine uzanan ormanlık alana 2 uçak, 4 helikopter, 30 arazöz ve iş makineleri ile müdahale ediliyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangının ormanlık alana yayıldığı ve yerleşim alanının bulunmadığı öğrenildi.