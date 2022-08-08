Acıpayam’da deprem

Denizli’de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre; bugün saat 07:41’de merkez üssü Denizli’nin Acıpayam ilçesi olan 2.0 büyüklüğünde hafif şiddetli bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe yol açan depremde her hangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.