banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
28 yıldır babasını arıyor
28 yıldır babasını arıyor
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Anne ve oğlu birlikte mezuniyet sevinci yaşadı
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Namiq Alasgarov, Bursaspor’la olan sözlemesini feshetti
Baba-kız aynı sahnede
Baba-kız aynı sahnede

Acıpayam Ovası’nda 22 bin 840 dekar arazi suyla buluşacak

Denizli Acıpayam Ovası’nda projenin tamamlanmasıyla modern borulu sistem ile 22 bin 840 dekar zirai alan suyla buluşacak.

DENİZLİ 10.06.2022, 13:15
Acıpayam Ovası’nda 22 bin 840 dekar arazi suyla buluşacak

Denizli Acıpayam Ovası’nda projenin tamamlanmasıyla modern borulu sistem ile 22 bin 840 dekar zirai alan suyla buluşacak.

Denizli’nin Acıpayam Ovasını modern borulu sistem ile sulama imkanı sağlayacak olan Acıpayam Sulaması 2. Kısım inşaatında çalışmalar aralıksız devam ediyor. Devam eden çalışmalar çerçevesinde Acıpayam Ovası’nda boru montaj çalışmaları devam etmekte olup, projenin tamamlanmasıyla birlikte, Acıpayam Ovasında bulunan 28 bin 810 dekar zirai arazinin modern borulu sistem ile sulanması planlanıyor. Acıpayam sulaması modern sulama sistemi sayesinde bölgede ürün desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçinin gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlanması hedefleniyor

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu