Acıpayam Belediye Başkanı Şevkan tedbir için hastaneye kaldırıldı

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından rahatsızlanınca tedbiren Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, geçtiğimiz günlerde korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından karantina sürecine başladı. Başkan Şevkan, rahatsızlanması sonucunda Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; “Acıpayam Belediye Başkanımız Dr. Hulusi Şevkan, tedbir amaçlı gerekli tetkiklerin yapılması amacıyla Pamukkale Üniversitesi’ne sevk edilmiştir. Üniversite doktorlarımızdan gelen bilgi doğrultusunda, genel durumunun iyi olduğu ve tedavisinin bir iki gün devam edeceğini siz değerli halkımıza saygıyla duyururuz. Kendisine ve tüm hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Resmi hesaplarımız haricinde yapılan paylaşım ve haberlere itibar etmeyiniz” denildi.