Açık havada sinema keyfi

Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen “Sinema Akşamları” etkinliği yoğun ilgi gördü. Etkinliğin gerçekleştirildiği alanı dolduran yüzlerce vatandaş ’Eyvah Eyvah 3’ filmini birlikte izledi.

Honaz Belediyesi tarafından düzenlenen ’Honaz’da Sinema Akşamları’, Pınarbaşı Göz Mesirelik alanında yapıldı. Alanı dolduran küçük büyük her yaştan vatandaşlar, yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı, Demet Akbağ, Ata Demirer, Özge Borak, Serra Yılmaz, Tarık Ünlüoğlu gibi isimlerin rol aldığı ‘Eyvah Eyvah 3’ filmini ilgi ile izlediler. Sinemayı izlemeye gelenlere belediye tarafından patlamış mısır ve gazoz ikram edildi. Kurulan dev ekranda nostaljik bir atmosferde izleme şansını bulan vatandaşlara Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Cumhuriyet Halk Partisi Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik, İYİ Parti İlçe Başkanı Osman Çaybaşı ve muhtarlarda eşlik etti. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, film öncesinde izleyicileri selamlayarak sohbet etti ve bu tür etkinlikleri devam ettirmek istediklerini belirterek filmi vatandaşlarla birlikte izledi.

Başkan Kepenek, “Eski günlerin özlemini yad ediyoruz”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Eski günlerin özlemini duyan hemşehrilerimize, bu güzel etkinliği düzenledik. Açık hava filmi ile aileler çocukları ile keyifli vakitler geçirerek, nostaljiyi yaşamış oldular. Sosyal ve Kültürel etkinliklerimiz aralıksız devam edecek, hemşehrilerimin huzur ve mutluluğu için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.