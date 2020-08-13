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Açık alanda kurulan pazar, 4 bin 430 metrekarelik kapalı alanda olacak

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ, SOSYAL PROJELERİNİN YANI SIRA YAPISAL PROJELERİNİ DE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYOR. VATANDAŞLARIN AÇIK ALANI PAZARYERİ OLARAK KULLANDIĞINI VE KAPALI ALANA ÇEVİREREK ESNAFINDA RAHAT ETMESİ AÇISINDAN 2 KATLI, 30 MÜSTAHSİL VE 111 ESNAF STANDI İLE 15 ADET DÜKKAN BULUNAN BİR PAZARYERİ YAPACAK. BAŞKAN DOĞAN, “BU AY İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK OLDUĞUMUZ İNŞAATIMIZI 8 AYDA TAMAMLAYIP, HEMŞEHRİLERİMİZİN VE PAZARCI ESNAFIMIZIN HİZMETİNE EKSİKSİZ BİR ŞEKİLDE AÇACAĞIZ” DEDİ.

DENİZLİ 13.08.2020, 16:25
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Açık alanda kurulan pazar, 4 bin 430 metrekarelik kapalı alanda olacak

Merkezefendi Belediyesi, sosyal projelerinin yanı sıra yapısal projelerini de hayata geçirmeye devam ediyor. Vatandaşların açık alanı pazaryeri olarak kullandığını ve kapalı alana çevirerek esnafında rahat etmesi açısından 2 katlı, 30 müstahsil ve 111 esnaf standı ile 15 adet dükkan bulunan bir pazaryeri yapacak. Başkan Doğan, “Bu ay içerisinde başlayacak olduğumuz inşaatımızı 8 ayda tamamlayıp, hemşehrilerimizin ve pazarcı esnafımızın hizmetine eksiksiz bir şekilde açacağız” dedi.

Merkezefendi Belediyesi sosyal projelerinin yanı sıra yapısal projelerini de hayata geçiriyor. Bu kapsamda Selçukbey Mahallesi’nde 535 sokakta açık olarak kullanılan pazar yeri hem pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması hem de vatandaşların temiz ve sağlıklı ortamlarda alışveriş yapmaları için modern kapalı pazar yerine dönüştürülecek. Yapılacak olan 2 katlı pazar yerinde 30 müstahsil ve 111 esnaf standı ile 15 adet dükkan bulunacak. İhalesi gerçekleştirilen ve 4 bin 430 metrekarelik alanda yapılacak pazar yeri inşaatı önümüzdeki hafta başlayıp, 8 ay içerisinde bitirilecek. Proje sonunda, şu anki mevcut alandan daha fazla alan sağlanmış olacak. Modern kapalı pazar yerinde engelli vatandaşlar da unutulmayarak onlar için özel rampalar bulunacak. Selçukbey Kapalı Pazar Yeri inşaatı sona erene kadar pazar yeri, kendi gününde 515 sokakta kurulacak.

“İnşaatımızı 8 ayda tamamlayıp, hizmete eksiksiz bir şekilde açacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Selçukbey Mahallesi’ne en kısa süre içerisinde modern kapalı pazar yerini kazandıracaklarını belirterek, “Mahallemizde açık olarak kullanılan pazar yerini modern kapalı pazar yeri haline getireceğiz. Bu şekilde hem esnafımız hem de hemşehrilerimiz daha temiz, daha düzenli bir alanda satışlarını ve alışverişlerini gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bu ay içerisinde başlayacak olduğumuz inşaatımızı 8 ayda tamamlayıp, hemşehrilerimizin ve pazarcı esnafımızın hizmetine eksiksiz bir şekilde açacağız. Her şey Merkezefendi ve Merkezefendili için” diye konuştu.

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