Aç kalan domuzlar, kızıl geyiğin yemek keyfini bozdu

Denizli’de halen karla kaplı Karcı Dağı’na bırakılan yemlerle karnını doyuran kızıl geyik, aç kalan domuz sürüsünün tacizi sonucu yemeğini yarıda bırakarak kaçmak zorunda kaldı.

Son 10 yılın en soğuk ve yağışlı kış mevsimini geride bırakan Denizli’nin yüksek kesimlerinde biriken karların erimemesi nedeniyle, yaban hayatı yiyecek bulmakta halen güçlük çekiyor. Baharın ortalarına gelinmiş olmasına rağmen karlar eriyip taze otlar çıkmayınca, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Merkezefendi ilçesinde bulunan Karcı Dağı ve Çivril ilçesinde bulunan Akdağ’a yaban hayatının korunması için yem bırakılıyor.

Yaban hayatı için yiyecek bulma sıkıntısının devam ettiği Karcı Dağı’nda kurulan fotokapanlara önceki gün ilginç bir görüntü yansıdır. DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bırakılan yemlerle karnını doyurmakta olan kızıl geyik, aç kalan domuz sürücünün tacizine uğradı. Kendisine doğru yaklaşan domuz sürüsünü görünce panikleyen kızıl geyik, yemeğini yarıda bırakarak kaçmak zorunda kaldı. Domuz sürüsünün kızıl geyiği kovaladığı anlar, fotokapanlar tarafından saniye saniye kaydedildi.