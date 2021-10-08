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A. Denizlispor’un müsabaka programı belli oldu

A. Denizlispor’un TFF 1. Lig 9-13. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

DENİZLİ 08.10.2021, 19:56
A. Denizlispor’un müsabaka programı belli oldu

A. Denizlispor’un TFF 1. Lig 9-13. hafta ve Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabaka programı açıklandı.

Programa göre A. Denizlispor’un maçları şu şekilde:

9. Hafta

A. Denizlispor - Balıkesirspor

16 Ekim Cumartesi - 16.00

Denizli Atatürk Stadyumu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu

Altaş Denizlispor - Şile Yıldızspor

27 Ekim Çarşamba - 14.00

Denizli Atatürk Stadyumu

11. Hafta

A. Denizlispor - Kocaelispor

31 Ekim Pazar - 19.00

Denizli Atatürk Stadyumu

12. Hafta

Tuzlaspor - A. Denizlispor

5 Kasım Cuma - 20.00

Vefa Stadyumu

13. Hafta

A. Denizlispor - Keçiörengücü

21 Kasım Pazar - 16.00

Denizli Atatürk Stadyumu

35 günde toplam 5 maça çıkacak olan Altaş Denizlispor, TFF 1. Lig’in 10. haftasını bay takım olarak geçirecek.

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