A. Denizlispor U16, Manisa’yı geçemedi

TFF Gelişim Elit U16 ligi 3. Grupta mücadele eden Altaş Denizlispor 8’nci haftada Manisa FK ile 0-0 berabere kalarak haftayı bir puan ile kapadı ve puanını 12’e çıkardı. Teknik Sorumlu Tuncer Gökçe pozisyon üretmekte zorlandıklarını söyledi.

Ligin 8’nci haftasında Manisa FK ile 0-0 berabere kalarak puanını 12’e çıkaran yeşil siyahlılarda Teknik Sorumlu Tuncer Gökçe pozisyon üretmekte zorlandıklarını belirterek “Denk kuvvetlerin maçı oldu. Oyun gitti geldi. Zaman zaman onlar iyi oynadı. Zaman zaman biz iyi olan taraf olduk. Her iki takımında ikişer pozisyonu var. Ama değerlendiremedik. Mücadele anlamında üst düzey bir mücadele oldu. Puanlar paylaşıldı” dedi.

“Rakip savunmada biraz daha kontrollü oynadı”

Takımda bir önceki haftaya göre farklılıklar ortaya çıktığını vurgulayan Teknik Sorumlu Gökçe “Takımda geçen haftaya göre oyunsal anlamda, mücadele anlamında çok olmasa da pozisyon üretme anlamında farklılık var. Rakip savunmada biraz daha kontrollü oynadı. Buda bizim bir nevi pozisyon üretmemizi engelledi. Ancak genel anlamda oynanan oyun ve gösterilen performanstan memnunum” ifadelerini kullandı.