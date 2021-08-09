99. yıla özel resim ve şiir yarışması gençleri bekliyor

Merkezefendi Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resim ve şiir yarışması düzenleyecek.

Merkezefendi Belediyesi çocukların ve gençlerin kültüre, sanata ve edebiyata olan ilgilerini arttırmak için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında resim ve şiir yarışması düzenlenecek. Yarışmalar için başvurular, 10 Ağustos Salı günü başlayıp 24 Ağustos Salı günü sona erecek. 6-9 Yaş, 10-13 Yaş ve 14-17 Yaş olmak üzere üç kategorinin bulunduğu yarışmada her yaş grubundaki en başarılı üç katılımcıya bisiklet hediye edilecek. Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden çocuk ve gençler başvurularını belediyenin resmi internet sitesi üzerinden indirilebilen formla birlikte Merkezefendi Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü’ne veya Merkezefendi Kültür Merkezi’ne şahsen yapacak.

6 ile 17 yaş arasındaki tüm Merkezefendili çocukları ve gençleri 30 Ağustos Zafer Bayramı Resim Ve Şiir Yarışması’na katılmaya davet eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kültürel faaliyetlerimize devam ediyoruz. İlçemizi kültürün ve sanatın merkezi yapmak, çocuklarımızın ve gençlerimizin kültür, sanat ve edebiyat ile buluşmasını hedefliyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlatılan kurtuluş mücadelesinde büyük bir zafere ulaştığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel resim ve şiir yarışması düzenliyoruz. Çocuklarımızın milli duygular ile kâğıda dökecekleri resim ve şiirler bizler için çok değerli. Onların gözünden, bu zaferin büyüklüğünü tekrardan görmek istiyoruz. Tüm Merkezefendili çocuklarımızın ve gençlerimizin değerli eserlerini bekliyoruz” diye konuştu.