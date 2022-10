99 efeden 99. yıla özel harmandalı

Denizli, Cumhuriyet’in 99. yıldönümü dolayısıyla Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Yürüyüşü’nde tek yürek oldu. Onbinlerce vatandaşın katıldığı yürüyüşün ardından 99. yıldönümüne özel 99 efenin yer aldığı harmandalı halk oyunu gösterisi büyük beğeni topladı.

Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Yürüyüşü düzenledi. Bayramyeri Meydanı’nda onbinlerce Denizlilinin buluştuğu korteje, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, eşi Berrin Zolan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Denizli’nin tek yürek olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü, Denizli Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleşti. Türk bayraklarıyla birlikte onbinlerce vatandaşın katıldığı kortej renkli görüntülere sahne oldu. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar süren yürüyüşün ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu özel bir gösteri sundu. Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümüne özel 99 kişilik efe grubu harmandalı halk oyununu sergiledi. Finalde efelerin Türk barağı açtığı gösteri büyük alkış topladı.

"Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in kuruluşunun daha coşkulu, daha anlamlı kutlamak amacıyla her yıl birçok program yaptıklarını söyledi. Bu çerçevede çok yoğun bir katılımla Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Başkan Zolan, “Katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet hepimizin cumhuriyeti. 99 yıl önce, ülkemizin işgalden kurtulmasıyla ve Cumhuriyet’in kurulmasıyla yeni bir yürüyüş başladı ve her yıl üst üste konarak bugünlere gelindi. Ben Cumhuriyet’imizin kurucusu başta Başkomutanımız, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kurtuluş mücadelesinde canını ortaya koymuş, ömrünü vakfetmiş ve bu topraklar uğrunda şehit olmuş tüm büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“Biz büyük Türk milletiyiz”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılını hep birlikte coşkuyla kutladıklarını belirterek, “Biz büyük Türk milletiyiz. Bizi esir etmek istediler, bu topraklardan kovmak, çıkartmak istediler. Ama öyle bir lider çıktı ki, bizi kimliğimize kavuşturan, unuttuğumuz değerleri, Türklüğü, özgürlüğü bize hatırlatan ve bu kahraman milleti etrafında toplayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları yokluk içerisinde Cumhuriyeti kurarak bizlere armağan ettiler. Bugün bize, bu millete düşen Cumhuriyet’in bize kazandırdığı değerlere sonuna kadar sahip çıkmaktır” dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve meydanı dolduran Denizlililer büyük coşku içinde, “Ölürüm Türkiyem” ve “Onuncu Yıl Marşı”na Türk bayrakları sallayarak eşlik etti.

Yarışmaları kazandılar, ödülleri kaptılar

Başkan Zolan daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı konulu turnuva ve çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının düzenlediği basketbol, okçuluk, tenis, masa tenisi ve badminton turnuvalarında dereceye girenler ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezlerinde düzenlenen Cumhuriyet Bayramı konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarda dereceye girenlere madalya ve bisiklet ödülleri verildi.