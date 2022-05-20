Üretimin tüm hızıyla devam ettiği Denizli’nin Çameli ilçesinde 8 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor.

Çameli Belediyesi 2014 yılında ilçedeki tarım üretimini arttırmak amacıyla Örtü Altı Seracılığı Destekleme Projesini başlattı. Bu çerçevede belediyenin de destekleriyle yaklaşık 8 milyon domates fidesi kurulan seralarda toprakla buluşuyor. İlçedeki domates üreten sera sayısı proje çerçevesinde 170’e yükseldi.

“Tarımda öncü bir ilçe olmak için var gücümüzle”

Belediye olarak tarımsal üretime önem verdiklerini vurgulayan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde birçok vatandaşımız örtü altı seralarda çalışarak aile ekonomisine katkı sağlamaktadır. Seracılık ve domates üretiminin artmasıyla göçü tersine çevirdik. 2014’ten bu yana ilçemizdeki tarımsal üretimi arttırdık. Bu yıl 8 milyon domatesin toprakla buluşması hedefleniyor. Tarımda öncü bir ilçe olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizde üretilen domatesler lezzetiyle beğeni topluyor. Domatesin başkenti olma hedefiyle üreticilerimize destek olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Organik ve kaliteli ürün elde edeceğiz”

Çameli Ziraat Odası Başkanı Hamit Tuncer ise “Çameli’nde örtü altı seracılık faaliyetlerinde yaz dönemi dikimlerimiz başladı. Denizli’de en fazla örtü altı ile birinci olan ilçemizde yaklaşık 600 dekar alanda 170 çiftçimiz ile fidelerimizi diktik. Amacımız daha fazla ürün almak, kaliteli organik bir ürün elde etmek, sezon sonunda 80 bin ton domates üretimi yapıp ihracat yapmak ve 200 milyon gelir elde etmektir. Bize vermiş olduğu desteklerden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.