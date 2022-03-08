8 Mart’ta İslam’da kadının yeri ve önemi vurgulandı

Çameli Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla konferans salonunda düzenlediği programda İlçe Vaizi Merve Sözen, İslam’da kadının yeri ve önemi hakkında konuşma gerçekleştirdi. Başkan Arslan, “Bizim kültür ve medeniyetimizde kadınımız baş tacıdır” dedi.

Çameli Belediyesi tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programına Çameli Kaymakamı Kerem Yenigün, Çameli İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, müftülük personelleri ve mahallelerdeki Kur’an Kursu hocaları ile kadınlar katılım sağladı. Program Saygı duruşu ve İstikal marşının okunması ile başladı. İlçe Müftüsü Hüseyin Sözen, açılış konuşmasında günün anlam ve önemini belirtti. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Cenneti annelerin ayakları altına seren bir dinin mensubuyuz. Nene hatunları, kara Fatmaları bağrından çıkaran bir neslin torunlarıyız, bizim kültür ve medeniyetimizde kadınımız baş tacıdır. Ailenin temel direğidir. Geleceğimiz olan çocuklarımızın ilk öğretmenidir. Dolayısıyla kadının aile içinde, sosyal hayatta, iş hayatında, statüsünü, itibarını korumalıyız. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

İslam’da kadının yeri ve önemi vurgulandı

Programın devamında İlçe Vaizi Merve Sözen, İslam’da kadının yeri ve önemi hakkında konuşmasını gerçekleştirdi. Ardından 4-6 yaş Kur’an Kursu öğrenci grubu ilahi korosu, Cumaalanı Mahallesi Kur’an Kursundan Rümeysa Nur Yürekli şiirini okudu. Öğretici Meryem Salar ise hadislerle kadının önemi konuşmasını gerçekleştirerek program sona erdi.