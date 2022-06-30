7 ülkeden gelen 250 dansçı nefesleri kesti

Denizli Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 16.’sını düzenlediği Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin galası nefesleri kesti. Muhteşem gösterilere sahne olan gecede 250 dansçı izleyicileri halk danslarıyla büyülerken, Başkan Zolan dünyanın farklı renk ve kültürlerini Denizli’de buluşturduklarını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Halk Dansları Festivali’nin galası Büyükşehir Belediyesi Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu’nda yapıldı. Gürcistan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Kosova, Makedonya ve Türkiye olmak üzere 7 ülkeden 250 dansçının yer aldığı gala gecesine, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, eşi Fulya Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile eşi Berrin Zolan, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun sunduğu zeybek gösterisi ile başlayan gece konuk ülkelerin kendi kültürlerini yansıtan dans ve gösterileriyle devam etti. 250 dansçının sahne aldığı galaya vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken, izleyiciler unutamayacakları bir gece yaşadı. Dansçıların sunduğu görsel şov izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Dünyanın farklı kültürleri Denizli’de buluştu

Finalde sahneye davet edilen tüm grupları tek tek kutlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 16. Uluslararası Halk Dansları Festivali’nde dünyanın farklı renk ve kültürlerini Denizli’de buluşturduklarını söyledi. Başkan Zolan, "Festivalimize katılan tüm ekiplere, sanatla, kültürle iç içe olan Denizlili hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Pandemi sonrası böylesi güzelliklerimiz yaşanmaya başladı. İnşallah yarınımız daha güzel olsun. Renkli ve farklı kültürlerle bir araya geldik. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.

Muhteşem organizasyon

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise, katılımcılara ve organizasyona katılan Denizlililere teşekkür ederek, şöyle konuştu: "Denizli Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu muhteşem organizasyon için değerli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve ekibine hem kendi adıma, hem de sizler adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizlere muhteşem bir gece yaşattınız, devamını diliyoruz. ‘Tadı damağımızda kaldı’ derler ya, devamını diliyoruz" dedi.

Gecenin sonunda Vali Atik ve Başkan Zolan, festivale katılan gruplara ödüllerini takdim ederken, gece hep birlikte çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.