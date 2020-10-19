7 gün boyunca 7 konuda denetimler aralıksız devam edecek
DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ KAPSAMINDAN 7 GÜN BOYUNCA 7 AYRI KONUDA TÜM İL MERKEZİ VE İLÇELERE YÖNELİK GENEL KRONA VİRÜS DENETİMİ YAPACAĞINI BİLDİRDİ.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, korona virüs tedbirleri kapsamından 7 gün boyunca 7 ayrı konuda tüm il merkezi ve ilçelere yönelik genel krona virüs denetimi yapacağını bildirdi.
Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, olağanüstü toplanarak korona virüs salgınına yönelik yeni tedbir genelgesi yayımladı. 19 Ekim Pazartesi gününden itibaren önümüzdeki 7 gün boyunca belirlenen 7 ayrı konuda tüm il merkezi ve ilçelerimizde genel denetimlerin yapılmasına yönelik gerekli planlama yapılarak, denetimlerin en üst seviyede olacak şekilde, 19 Ekim Pazartesi Açık istirahat ve eğlence yerleri başta olmak üzere kafe, restoran gibi yeme içme mekânları, 20 Ekim Salı Şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları ile havalimanı, gar, otogar yerleri, 21 Ekim Çarşamba Organize sanayi bölgeleri başta olmak üzere toplu işçi çalıştırılan fabrika, işletme gibi yerler ile personel servisleri, 22 Ekim Perşembe Tanılı ya da temaslı olması nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler, 23 Ekim Cuma AVM’ler, cami ve mescitler, halı sahalar, spor tesisleri, 24 Ekim Cumartesi Vatandaşlarımızın kalabalıklar halinde bulunabildikleri kamuya açık alanlar, 25 Ekim Pazar Berber/kuaför/güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, düğün, nikâh salonları, lunapark, tematik parklara yönelik denetimler uygulanacağını bildirdi.
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