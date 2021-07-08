600 kınalı keklik doğaya salındı

Denizli’de ‘Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme’ projesi kapsamında Güney, Honaz ve Çal ilçelerinde toplam 600 keklik doğaya salındı.

Denizli’de yaban hayatı canlandırmak, doğal yaşama katkı sağlamak amacıyla Güney, Honaz ve Çal ilçelerinde ‘Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme’ projesi kapsamında 600 keklik doğaya salındı. Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesindeki keklik salkımına Çal Kaymakamı Selin Sarı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Denizli Şube Müdürü Hamdi Akan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Adem Takan, Orman İşletme Müdürü Uğur Aydındağ katıldı. Ekipler tarafından belirlenen sahadan keklikler doğaya salındı. Proje kapsamında Güney, Honaz ve Çal ilçelerinde toplam 600 keklik doğaya salındı. Keklik salımı yapılan bölgelerde kacak avcılara karşı jandarma ekiplerinin devriye atacağı öğrenildi.