6 aylık Rabia bebek kalp ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Doğuştan kalp rahatsızlığı olan Rabia bebek, 5 kilo 300 gram ağırlığında kalp ameliyatı oldu. Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık tarafından başarılı bir şekilde gerçekleşen kalp ameliyatı sayesinde Rabia bebek sağlığına kavuştu.

Özel Denizli Tekden Hastanesi Çocuk ve Erişkin Kalp Damar Cerrahı Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık ve kalp ekibi tarafından gerçekleştirilen Rabia bebeğin kalp ameliyatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Doç.Dr. Mehmet Fatih Ayık; “6 aylık olan Rabia bebeği ailesi bize getirdiğinde 5300 gr ağırlığındaydı. Çeşitli şikayetlerden dolayı Denizli ve İzmir‘de çocuk kardiyologları tarafından muayene edilen ve yapılan tetiklerden sonra ameliyat olmasına karar verilen bebeğin ailesi çeşitli araştırmalardan sonra hastanemize başvurdu. Yaptığımız muayene ve ekokardiyografiler sonucunda kalbinde ASD, VSD, PDA olarak adlandırdığımız 3 adet delik ve ayrıca Subaortik disket membran, Supravalvuler mitral ring dediğimiz aort ve mitral kaplarında darlık olduğunu saptadık.” dedi.

“Açık kalp ameliyatı yaptığımız Rabia bebeğin durumu iyi”

Bebeğin sağlık durumu ile ilgili bilgiler veren Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık; “Yaptığımız muayene ve tetkiklerden sonra aileye durumu anlatarak Rabia bebeği açık kalp ameliyatına aldık. Ameliyatta tüm patolojilere müdahale ederek kalp sağlığını korumayı başardık. Rabia bebeği ameliyattan sonra Yenidoğan Yoğum Bakım Ünitesine alarak ameliyat sonrası bakımını gerçekleştirdik. Çocuk servisinde 4 gün kaldıktan sonra yaptığımız ekokardiyografi kontrolünde herhangi bir problemin kalmadığını gördük ve hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu ettik.” dedi

“Bebeğimizin kalbinde delik olduğunu öğrenince acilen Tekden Hastanesi’ne getirdik”

Doktorların hemen ameliyat olması gerekir dediği Rabia bebeğin durumu hakkında bilgi veren anne” Bebeğimde morarma oluyordu ve emmede sıkıntı yaşıyorduk. Bunun üzerine doktora gittiğimizde bebeğimizin kalbinin delik olduğunu öğrenince çok şaşırdık. Doktorlar bize vakit kaybetmeden ameliyat olması gerekir dedi. Çok fazla araştırdık yakınlarımıza sorduk Doç. Dr. Mehmet Fatih Ayık’ı tavsiye ettiler. Vakit kaybetmeden kızımızı Tekden Hastanesi’ne getirdik. Doktor bey gerekli muayene ve tetkikleri yaptıktan sonra ameliyat olması gerekir dedi. Bilgisiyle ve tecrübesiyle bize her şeyi detaylı bir şekilde anlattı. Biz de güvenle kızımızı emanet ettik. Başarılı geçen ameliyattan sonra kızımın durumu gayet iyi. Öncelikle doktorumuz Mehmet Fatih Ayık’a ve tüm hastane personeline teşekkür ederim. Kızımın sağlığı gayet iyi çok mutluyuz.” dedi.