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540 öğrencinin branş belirleme testi çalışmaları sürüyor

Denizli’de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamlı, tarama testleri 81 il ile birlikte eşzamanlı olarak başladı. İl genelinde 2018-2019 döneminde seçilen 540 öğrencinin Branş Belirleme Testleri, Kınıklı Spor Salonu’nda devam ediyor.

DENİZLİ 05.02.2022, 09:34
540 öğrencinin branş belirleme testi çalışmaları sürüyor

Denizli’de Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamlı, tarama testleri 81 il ile birlikte eşzamanlı olarak başladı. İl genelinde 2018-2019 döneminde seçilen 540 öğrencinin Branş Belirleme Testleri, Kınıklı Spor Salonu’nda devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ortak protokolü ile başlayan Sportif Yetenek Taraması Projesi devam ediyor. Sporu geniş kitlelere yaymak, spora başlama yaşında olan yetenekli sporcuları tespit edebilmek, branşlara yönlendirmek ve üst düzey bir sporcu haline getirebilmek amacıyla uygulanan Sportif Tarama Testleri Denizli’de gruplar halinde sürüyor. Daha önceki testlerde başarılı olan 540 öğrenci, Kınıklı Spor Salonunda koordinasyon, reaksiyon, mekik ve denge gibi testlere girdi. Uzman antrenörler eşliğinde uygulanan testler sonrası istatistiki bilgilerle öğrenciler branş eğitimlerine yönlendirilecek.

Uzun süreçli bir program olacak

Uzun Süreli Sporcu Gelişim Yaklaşım Modeli ile düzenlenen program; ilk yıl Temel Hareketler ve Sportif Becerileri içeren tarama testleri, daha sonra 4 yıl Branş Eğitimi ve 5 yıl da İleri Düzey Spor Eğitimi olmak üzere 10 yıllık bir süreci kapsıyor. Program sayesinde ülke genelinde milli takım alt yapılarına ve olimpiyatlara sporcu yetiştirilmesi hedefleniyor.

“Cumhuriyet tarihinin en önemli spor alt yapı projesi”

Kınıklı Spor Salonunda yapılan Sportif Tarama Programını ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, yetenek taramasında ikinci aşamaya geçen sporcular ile buluştu. Tüm istasyonları gezen ve bilgiler alan İbanoğlu, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor alt yapı projesi olarak gördüğü projede şu anda branşlaşmaya yönelik çalışmaların yürütüldüğünü belirterek tüm bu süreçlerin sonucunda bu çocukların gelecekte milli takımların alt yapılarına donanımlı birer sporcu olarak yetiştirileceğinin altını çizdi. Öğrencilere çalışma öncesi spor malzemeleri dağıtılırken, il merkezinin ardından ay sonuna kadar çalışmaların ilçelerde de devam edeceği kaydedildi.

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