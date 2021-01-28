500 yıl sonra pes etti

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çal ilçesinin başlıca simgelerinden olan ve hemen herkesin bir anısı bulunan 500 yıllık tarihi ardıç ağacı, 5 asırdır dayandığı türlü afetlerin ardından dün saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan şiddetli fırtınaya yenildi.

Denizli’de etkili olan fırtına, yağmur ve kar yağışı, Çal ilçesini adeta savaş alanına çevirdi. Çal ilçesinde birçok noktada fırtınanın şiddeti ile açlar ya kökünden söküldü ya da ortadan ikiye bölündü. Bunun yanı sıra birçok ahır ve evin çatısı uçtu. Yaşanan bu fırtına en çok Çal İlçesinin Bayıralan Mahallesinde yaşayanları üzdü. Bayıralan Mahallesi Türkmen Tepesi Erdinlendi mevkisinde bulunan 500 yıllık tarihi ardıç ağacı fırtınaya daha fazla dayanamayarak devrildi. Birçok Çallıyı altında ağırlayan, piknik yapmasını sağlayan, türkülere ve kliplere konu olan hemen hemen o bölgede yaşayan herkesin bir anısı olan tarihi ağaç, fırtına ve kar yağışına 500 yıl boyunca direndi ama sonunda pes etti.

Çallılar ve özellikle Bayıralanlılar için çok büyük bir öneme sahip olan bu tarihi ağacın fırtına sonrası ikiye bölünüp devrilmesi o bölgede yaşayan herkesi üzdü. Tarihi ağacın devrilmesiyle tüm anılar ve yaşanmışlıklarda devrilip gitti.