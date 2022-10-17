50 yaşında iki üniversite bitirdi, üçüncüsüne kaydoldu

Yükseköğrenimdeki başarına bir yenisine daha ekleyerek gençlere örnek olan ve özel sektörde inşaat şefliği yapan 50 yaşındaki Adnan Menderes Kaval, iki üniversiteyi bitirdikten sonra üçüncüne kayıt yaptırdı.

Okuma azmiyle gençlere taş çıkartan ve özel sektörde yoğun iş temposuna rağmen eğitim hayatını da ihmal etmeyen 50 yaşındaki inşaat şefi Adnan Menderes Kaval, Akdeniz Üniversitesi, Isparta Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdikten sonra mesleğe atıldı. Kaval, daha sonra 2018 yılında girdiği sınavda Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünü kazandı. Buradan dört yıllık sürede örgün eğitimle 2,97/4 not ortalama ile mezun oldu. Okuma arzusundan vazgeçmeyen Kaval, bu yıl girdiği sınavda Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümüne girmeye hak kazandı. Bu yıl bahar döneminde Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümüne yatay geçiş yapmayı planlayan Kaval, arkeolojiye uzun yıllardır ilgi duyduğunu ve sürekli müzeleri gezdiğini belirtti. Eğitim hayatıyla birlikte mesleği olan inşaat şefliği görevini de yürüten Kaval, şimdilerde ise tekrar KPSS sınavlarına hazırlanıyor.

“Gençlere tavsiyem mutlaka en az bir fakülte bitirmeleridir”

50 yaşında olmasına rağmen okumanın kendisi için adeta yaşam kaynağı olduğunu dile getiren Kaval, “ Benimle birlikte bir kızım bir de oğlum üniversite eğitimi alıyor. Ailecek eğitim hayatını sürdürüyoruz. Gençlere tavsiyem mutlaka en az bir fakülte bitirmeleridir. Benim herkese tavsiyem hangi yaşta olursanız olun, ilimle bilimle uğraşın. Türkiye’miz aydınlık yarınlara, eğitimle, ilimle, bilimle ulaşacaktır” dedi.