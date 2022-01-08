50 günde 1 ton atık ilaç toplandı

Merkezefendi Belediyesi ve Denizli Eczacı Odası işbirliği ile geçtiğimiz Kasım ayında imzalanan protokol kapsamında oluşturulan ‘atık ilaç toplama’ noktalarından bugüne kadar 1 ton atık ilaç toplandı.

Vatandaşlar evlerinde kullanmadıkları veya son kullanma tarihi geçmiş ilaç atıklarını Merkezefendi sınırları içerisinde hizmet veren 50 adet gönüllü eczanede oluşturulan ‘atık ilaç toplama’ noktalarına götürerek sıfır atık projesine destek oluyor ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlıyor. Merkezefendi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince belirlenen eczanelerden toplanan ilaç atıkları Denizli’de ilk ve tek olma özelliği taşıyan Merkezefendi Belediyesi 1. Sınıf Atık Toplama Merkezi’ne götürülüyor. Merkezde, miktarı ve alınan noktalar kayıt edildikten sonra, tesis görevlileri tarafından atık odasına kabulleri yapılıyor. Düzenli olarak biriktirilen bu atıklar, mevzuata uygun olarak bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendiriliyor.

Daha temiz çevre ve daha temiz bir Merkezefendi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Atık ilaçların toplanamaması sebebiyle bilinçsizce atılarak direk olarak toprağa ve suya karışması veya lavabolara dökülerek şehir kanalizasyon sistemine ulaşması sonucu bu ilaçlar arıtma tesislerinden tekrar suya, havaya ve toprağa geçerek çevre ve insan sağlığını doğrudan etkilemekte ve ekolojik dengeyi bozmaktadır. Bu ortamlarda yetiştirilen besinlerin yenilmesi ve suların içilmesi ile kişilerde bağışıklık sistemi ve hormonal sistemlerin ciddi anlamda zarar görmesine neden oluyor. Bizler Merkezefendi Belediyesi olarak gönüllü eczanelerimizde oluşturduğumuz atık ilaç toplama noktaları ile bu durumun engellenmesi konusunda büyük bir titizlikle çalışıyoruz. İlçemize kazandırmış olduğumuz 1.Sınıf Atık Toplama Merkezi’nde gerekli işlemleri gerçekleştiriyoruz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma düşüncesi ile çalışmaya devam edeceğiz. Daha temiz çevre, daha temiz Merkezefendi, daha temiz bir dünya” diye konuştu.