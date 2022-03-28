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5 yaşındaki kızından esinlendi, en doğal sosisi üretti

Denizli’de 5 yaşındaki kızından esinlenen genç girişimci Burhan Sabanoğlu, nişasta, likit füme ve renklendirici kullanmadan doğal sosis üreterek bir ilki gerçekleştirdi. Burhan Sabanoğlu’nun ‘Et Ala’ markasıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına gönderdiği doğal sosisler, şimdiden yeni damak tadı arayanların gözdesi oldu.

DENİZLİ 28.03.2022, 11:01
5 yaşındaki kızından esinlendi, en doğal sosisi üretti

Denizli’de 5 yaşındaki kızından esinlenen genç girişimci Burhan Sabanoğlu, nişasta, likit füme ve renklendirici kullanmadan doğal sosis üreterek bir ilki gerçekleştirdi. Burhan Sabanoğlu’nun ‘Et Ala’ markasıyla Türkiye ve dünyanın dört bir yanına gönderdiği doğal sosisler, şimdiden yeni damak tadı arayanların gözdesi oldu.

Denizli’de mesleki geçmişleri 1938 yıllarına dayanan ve 4. kuşak olarak kendi oluşturduğu ‘Et Ala’ markası adı altında çalışmalarına devam genç girişimci Burhan Sabanoğlu, uzun çalışmaları sonucu ortaya çıkardığı yeni ürünüyle bir ilke imza attı. 5 yaşındaki kızının sosis sevdasından ve ne kadar engel olmaya çalışsa da çiğ sosis tüketme iştahından esinlenen Burhan Sabanoğlu, başta kendi kızı ve sosis tutkunu diğer çocuklar için doğal sosis üretme kararı aldı.

Yurt dışında üretilen özel yapım makineleri uzun uğraşlar sonucu Denizli’ye getirttiren Burhan Sabanoğlu, ilk defa likit füme, nişasta ve renklendirici kullanmadan doğal bir şekilde ‘Et Ala’ markası adı altında sosis üretti. Ürettiği sosisin tadını ilk kızına baktıran Burhan Sabanoğlu, ardından sosisleri Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanına pazarlamaya başladı. Et Ala markası adı altına yoğun talep gören ve lezzetiyle ünlenen sosisler, doğallığıyla adeta damak çatlatıyor. Sosis üretiminde iddialı ilerleyişini sürdüren Burhan Sabanoğlu, sayıyı artırarak daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.

“Doğal meşe odunu ile yapıyoruz”

İnsanların hayatında en az bir kere olsa bile denemelerini tavsiye ettiklerini belirten Burhan Sabanoğlu, özel olarak sosislerin üretildiğini ifade ederek, “5 yaşında bir kızım var. Kızım sosis yemeği çok seviyor ve bazen eline geçirdiğinde pişirmeden de çiğ olarak tüketmeye çalışıyordu. Ne yaptıysak, onu çiğ tüketimden vazgeçiremedik. İşte tam bu noktada, bizim sosisteki iddiamız da kendi kızımdan başlıyor. Nasıl daha sağlıklı bir ürün çıkartabiliriz diye çıktığımız yolda şu anda başarıya ulaştığımızı düşünüyorum, gelen talepler doğrultusunda. En büyük yönerge aslında kızım oldu. Ürünlerimizde mesela likit olarak füme kullanmıyoruz, nişasta ve renklendirici kullanmıyoruz. Dolayısıyla doğal bir ürün ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Bununla alakalı da çok ciddi iddialarımız var. İnsanların hayatında bir kere en azından tüketmesini tavsiye ediyoruz sosis grubundaki ürünlerimizi. Zaten bir kere tükettiklerinde insanlar aradaki farkı çok bariz bir şekilde anlayabileceklerdir. Hatta ve hatta kendileri de tüketmesinler, direk çocuklarına tükettirsinler ki gerçek yorumu onlardan alabilsinler” dedi.

“Kaliteli ürün, uygun fiyat”

Marka olarak en kaliteli ürünü en uygun fiyatla tüketiciyle buluşturmayı misyon edindiklerini kaydeden Burhan Sabanoğlu, şöyle konuştu:

Türkiye genelinde şu anda 150’den fazla noktada ürünümüz bulunuyor ve aynı zamanda internet satışımız mevcut. Buralardan farklı kampanyalar yaparak, insanların daha kaliteli bir ürüne daha uygun fiyatta ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Mesela çoğu firma tütsüleme grubunda kullandığı şey likit tütsü. Daha doğrusu suni bir tütsüleme. Biz Et Ala markası olarak likit füme veya tütsü aroması kullanmıyoruz. Bizim özel geliştirilmiş olduğunuz makineler vesilesiyle biz tütsülemeyi makinayla ve doğal meşe odunu ile yapıyoruz” dedi.

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