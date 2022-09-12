46 yıl sonra bir araya geldiler

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bulunan Denizli Lisesi’nde 1976-1977 yıllarında okuyan o dönemin öğrencileri, yaklaşık yarım asır sonra bir araya geldi.

Denizli Lisesi’nde 1976-1977 yıllarında okuyan o dönemin öğrencileri, yaklaşık yarım asır sonra buluştu. Birbirlerini sosyal medya üzerinden ve telefonla bulan eski sınıf arkadaşları, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden Denizli’ye geldi. 46 yıl sonra Çamlık Mesireliğinde buluşan o dönemin öğrencileri bol bol sohbet ederek eski günleri yad etti. Yer yer duygu dolu anların yaşandığı ve gülerek eğlenen o dönemin gençleri, yarım asır sonra buluşmanın mutluluğunu yaşadılar. Keyifli geçen buluşma sonrası hatıra fotoğrafı çektiren eski öğrenciler, bu tür buluşmalara devam etmek istediklerini dile getirdi.

“Birbirimizi çok özlemişiz”

Yıllar sonra tekrar bir araya gelmekten dolayı mutlu olduklarını söyleyen ve buluşmanın organizatörlüğünü yapan Nesrin Akbeyik, birbirilerine hasret kaldıklarını belirterek, “Bu buluşmaların ilerleyen zamanlarda daha çok gerçekleştireceklerini söyledi. Akbeyik, "Bugün burada çok farklı bir gün yaşadık. Geçmişi yad ettik. Özlemlerimizi giderdik. İnşallah gelecek sefere daha çerçeveli ve tam teşekküllü bir toplantı ayarlamayı hedefliyoruz. Birbirimizi çok özlemişiz. Gerçekten bizim için farklı oldu. Bugün buraya katılan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi.

Bol bol eğlenerek birbirleri ile sohbet eden eski dostlar, hasret giderme fırsatı buldu. Düzenlenen buluşmaya; Nesrin Dinçer Akbeyik, Hüdaverdi Akbeyik, Gülşen Danışman Bakırlı, Hülya Kahveci, Fatıma Ellez, Gülver Çakıroğulları, Metin Bayındır, Cengiz Özbay, Erol Ay, Türkay Tunç ve Sabri Şahin katıldı.