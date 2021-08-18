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45 Çal Garası sünnet oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde 45 çocuğu sünnet toplu sünnet oldu. Belediye Başkanı Fethi Akcan, “45 Çal Garası için Eylül ayındaki bağbozumu festivalinde düğün yapacağız” dedi.

DENİZLİ 18.08.2021, 15:02
45 Çal Garası sünnet oldu

Denizli’nin Çal ilçesinde 45 çocuğu sünnet toplu sünnet oldu. Belediye Başkanı Fethi Akcan, “45 Çal Garası için Eylül ayındaki bağbozumu festivalinde düğün yapacağız” dedi.

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü ile Çal belediyesi, 2 yaş ve üzeri dar gelirli ailelerin çocukları başta olmak üzere 45 çocuğu ücretsiz modern cerrahi yöntemiyle sünnet ettirdi. Renkli görüntülerin oluştuğu sünnet merasiminde çocuklar sünnet öncesi palyaço ve maskotlar ile vakit geçirdi. Belediye Başkanı Fethi Akcan, “45 Çal Garası için eylül ayındaki bağbozumu festivalinde düğün yapacağız festivalde çocuklarımız için yapacağımız eğlenceye Çal halkını bekliyoruz. Erkekliğe adım atan 45 çocuğumuzun varlıkları ailelerine ve ülkemize hayırlar getirsin” diye konuştu.
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