Son Dakika
44 bin erkeğe anlamlı bilgilendirme
Denizli’nin Çal ilçesinde kadın astsubayların yürüttüğü proje çerçevesinde şu ana kadar 44 bin 823 erkek vatandaş, kadına şiddet konusunda bilgilendirildiği açıklandı.
DENİZLİ 14.09.2022, 15:26
Denizli’nin Çal ilçesinde kadın astsubayların yürüttüğü proje çerçevesinde şu ana kadar 44 bin 823 erkek vatandaş, kadına şiddet konusunda bilgilendirildiği açıklandı.
Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi’nde bulunan Çarşı Caddesinde 9-10 ve 11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen Bağbozumu Festivali çerçevesinde festival alanında bulunan yaklaşık 10 bin erkek vatandaşa “Kadına El Kalkamaz” videosu seyreldiği açıklandı. Çal Kaymakamlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Koordinesinde icra edilen ve özellikle kadın astsubayların yürüttüğü projede, şu ana kadar 44 bin 823 erkek vatandaşa bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Bilgilendirmelerin yılsonuna kadar devam edeceği duyruldu.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Konyaspor
|6
|14
|2. Başakşehir
|5
|13
|3. Beşiktaş
|6
|13
|4. Adana Demirspor
|6
|13
|5. Galatasaray
|6
|13
|6. Gaziantep FK
|6
|11
|7. Fenerbahçe
|5
|10
|8. Trabzonspor
|6
|10
|9. Kayserispor
|6
|9
|10. Alanyaspor
|6
|8
|11. Giresunspor
|6
|7
|12. Antalyaspor
|6
|6
|13. Kasımpaşa
|6
|6
|14. Karagümrük
|5
|5
|15. Sivasspor
|6
|4
|16. İstanbulspor
|5
|4
|17. Ümraniye
|6
|2
|18. Hatayspor
|5
|1
|19. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|5
|10
|2. Bandırmaspor
|4
|10
|3. Boluspor
|5
|10
|4. Eyüpspor
|5
|10
|5. Sakaryaspor
|5
|9
|6. Keçiörengücü
|5
|8
|7. Pendikspor
|5
|8
|8. Manisa Futbol Kulübü
|4
|7
|9. Tuzlaspor
|5
|7
|10. Rizespor
|4
|6
|11. Samsunspor
|5
|6
|12. Gençlerbirliği
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Adanaspor
|5
|4
|15. Altay
|5
|4
|16. Altınordu
|4
|3
|17. Erzurumspor
|4
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|5
|2
|19. Denizlispor
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|6
|15
|2. M.City
|6
|14
|3. Tottenham
|6
|14
|4. Brighton
|6
|13
|5. M. United
|6
|12
|6. Chelsea
|6
|10
|7. Liverpool
|6
|9
|8. Brentford
|6
|9
|9. Leeds United
|6
|8
|10. Fulham
|6
|8
|11. Newcastle
|6
|7
|12. Southampton
|6
|7
|13. Bournemouth
|6
|7
|14. Wolverhampton Wanderers
|6
|6
|15. Crystal Palace
|6
|6
|16. Everton
|6
|4
|17. Aston Villa
|6
|4
|18. West Ham United
|6
|4
|19. Nottingham Forest
|6
|4
|20. Leicester City
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|5
|15
|2. Barcelona
|5
|13
|3. Real Betis
|5
|12
|4. Osasuna
|5
|12
|5. Villarreal
|5
|10
|6. Athletic Bilbao
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Girona
|5
|7
|9. Rayo Vallecano
|5
|7
|10. Celta Vigo
|5
|7
|11. Real Sociedad
|5
|7
|12. Valencia
|5
|6
|13. Mallorca
|5
|5
|14. Almeria
|5
|4
|15. Espanyol
|5
|4
|16. Sevilla
|5
|4
|17. Real Valladolid
|5
|4
|18. Getafe
|5
|4
|19. Elche
|5
|1
|20. Cadiz
|5
|0
23
az bulutlu
Sayfalar Tümü