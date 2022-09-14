44 bin erkeğe anlamlı bilgilendirme

Denizli’nin Çal ilçesinde kadın astsubayların yürüttüğü proje çerçevesinde şu ana kadar 44 bin 823 erkek vatandaş, kadına şiddet konusunda bilgilendirildiği açıklandı.

Çal ilçesine bağlı İsmailler Mahallesi’nde bulunan Çarşı Caddesinde 9-10 ve 11 Eylül 2022 tarihlerinde düzenlenen Bağbozumu Festivali çerçevesinde festival alanında bulunan yaklaşık 10 bin erkek vatandaşa “Kadına El Kalkamaz” videosu seyreldiği açıklandı. Çal Kaymakamlığı ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği Koordinesinde icra edilen ve özellikle kadın astsubayların yürüttüğü projede, şu ana kadar 44 bin 823 erkek vatandaşa bilgilendirme faaliyeti icra edildi. Bilgilendirmelerin yılsonuna kadar devam edeceği duyruldu.