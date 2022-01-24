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41 yaşındaki Yattara yeşil sahalara geri dönüyor

DENİZLİ (İHA) – Türkiye’de uzun yıllar futbol oynayan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, 5 yıl sonra futbola geri dönüyor. Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, ‘Amatör Futbola Destek’ projesi kapsamında herhangi bir ücret almadan maçlara çıkacak.

DENİZLİ 24.01.2022, 13:13 24.01.2022, 13:30
41 yaşındaki Yattara yeşil sahalara geri dönüyor

Türkiye’de uzun yıllar futbol oynayan 41 yaşındaki İbrahima Yattara, 5 yıl sonra futbola geri dönüyor. Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, ‘Amatör Futbola Destek’ projesi kapsamında herhangi bir ücret almadan maçlara çıkacak.

Türkiye’de uzun yıllar futbol oynayan ve adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, futbolu bıraktıktan 5 yıl sonra yeşil sahalara geri dönüyor. ‘Amatör Futbola Destek’ projesi kapsamında Denizli Süper Amatör ekiplerinden Yeşil Çivril Belediyespor ile anlaşan Yattara, herhangi bir ücret almadan Denizli ekibiyle maçlara çıkacak. Sadece maç günleri Denizli’ye gelecek olan Yattara’nın masrafları ise kulüp tarafından karşılanacak.

Yattara ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacaklarını açıklayan Yeşil Çivril Belediyespor Başkanı Yasin Gökyaş, “Yattara, Çivril’e gelecek ve sözleşmeyi imzalayacağız. İstanbul’da yaşayan Yattara, maç günleri Çardak Havaalanı’na inecek ve 100 kilometre mesafedeki ilçemize gelip maçını oynadıktan sonra akşam uçağıyla dönecek. Yattara sayesinde tribüne daha çok taraftarımız gelecektir. Ayrıca forma satışından kulübe gelir bekliyoruz. Yattara’nın tecrübesiyle takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Kendisinin de vereceği katkıyla bu yıl 3. Lig’e yükselmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Adı Trabzonspor ile özdeşleşen İbrahima Yattara, daha sonra kısa süre Mersin İdman Yurdu formasını giymişti. 2014-15’te Belçika 3. Lig ekiplerinden La Louviere Centre’de futbolu bırakan Yattara, bir süre İstanbulspor’da yardımcı antrenörlük yapmıştı.

İbrahim Yattara kimdir, nereli?

İbrahim Yattara Gine'in Kamsar şehrinde dünyaya gelmiştir. Aslen ise Gineli bir futbolcudur.

İbrahim Yattara kaç yaşında?

1980 doğumlu olan İbrahim Yattara 41 yaşındadır.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Türkiye'ye Belçika kulüplerinden olan Royal Antwerp takımından gelmiştir. Gineli futbolcu önce Trabzonspor'da daha sonra ise Mersin İdman Yurdu forması giymiştir.

İbrahim Yattara'nın hayatı

İbrahim Yattara 1980 senesinde Gine'de dünyaya gelmiştir. 10 yaşında futbola merak salan İbrahim Yattara ülkesinin en iyi takımlarından olan San Garedi kulübü ile futbol kariyerine başlamıştır. İbrahim Yattara 1990 yılından 1998 yılına kadar tam 8 sene bu takımın altyapısında forma giymiştir. 8 senelik bir altyapı kariyerinden sonra 18 yaşında profesyonel futbol hayatına başlamıştır.

Gine'nin en iyi kulüplerinden olan San Garedi 1998 yılında İbrahim Yattara'ya sözleşme teklif etmiş ve böylece İbrahim Yattara'nın profesyonel futbol hayatı başlamıştır. 1998 yılından 2000 yılına kadar bu takımda forma giymiştir. 16 maçta 12 gol atarak iyi bir istatistik yakalamıştır. Daha sonra 2000 yılında Gine'nin en iyi takımlarından olan Atletico De Coleah takımı oyuncuyu bonservisi ile birlikte satın almak için kulübü ve oyuncu ile anlaşmıştır. Burada yaklaşık olarak 1 sezon forma giydikten sonra 32 maçta 16 gol atarak verimli bir sezon geçirmiştir.

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