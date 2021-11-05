4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı

Denizli’de Merkezefendi Nevzat Karalp Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 20 proje 4006 Bilim Fuarı sergisinde açıldı.

Denizli’de Merkezefendi Nevzat Karalp Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu 20 proje 4006 Bilim Fuarı sergisinde açıldı. Okul öğrencileri tarafından hayata geçirilen 20 projeyi inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, proje sahibi öğrenciler ve danışman öğretmenlerinden bilgiler aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları bizim bayram günlerimiz gibidir. Yaşadığımız çağda bilimin teknolojinin hayatın her alanını sardığı bir dönem yaşamaktayız. Eğitimciler ve öğrenciler olarak buna adapte olmak zorundayız. Genç yaşta bilimle tanışma, bilimden istifade etme, sorgulama ve neden-sonuç ilişkisi kurma açısından bilim fuarları çok büyük önem arz etmektedir. Öğretmenlerimiz bu fuarlara öğrencilerini hazırlarken aynı zamanda onları hayata da hazırlıyor. Konu bütünlüğü olarak baktığımızda çok farklı bilimsel veri setinin ele alınıp incelendiğini görüyoruz. Öğrencilerimiz bilim fuarlarında yaptıkları çalışmalarla bilime küçük adımlar atmış oluyor. Sonrasında bu adımlar daha da büyüyerek çok büyük organizasyonlara ulaşıyor. Türkiye havacılık ve savunma sanayinde son dönemlerde büyük atılımlara imza attı. Bu gelişmelerin bir çoğunun temelini 10-15 yıl önce bu salonlarda yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Sizlerin yaptığı çalışmalarla gurur ve övünç duyuyoruz. Bilim fuarında görev alan öğrencilerimizi, destek veren öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici’nin konuşmasından sonra bilim fuarı açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.