banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Erdoğan, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ve Yönetim Kurulu Üyelerini Kabul Etti
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar

4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

DENİZLİ 20.08.2022, 14:19
4 oyuncusundan yoksun olan Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor

DENİZLİ (İHA) – Takımında 4 eksik oyuncu bulunan A. Denizlispor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Spor Toto 1. Lig’in 2. haftasında 22 Ağustos Pazartesi günü Çaykur Rizespor’u konuk edecek olan A. Denizlispor, hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil siyahlı ekip, yarın Haluk Ulusoy Tesislerinde kampa girecek. Yarın akşam yapacağı son antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak olan A. Denizlispor’da, sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu, Djedje ve Erdal Akdari ile lisans işlemleri henüz tamamlanamayan İlhan Depe bu maçta forma giyemeyecek.

Yorumlar (0)
27°
parçalı bulutlu