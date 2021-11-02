4 gündür haber alınamıyordu, ofisinde ölü bulundu

Denizli’de kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam, aynı zamanda ev olarak da kullandığı ofisinde ölü bulundu.

Olay, Denizli’nin Merkezefendi ilçesi 15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı numara 101 adresinde bulunan Hamdibey İşhanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; işhanının 3’üncü katında aynı zamanda ev olarak da kullandığı ofisinde tek başına yaşayan Ali Yılmaz’dan 4 gündür haber alamayan iş yeri komşuları, gelen kötü kokudan da şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

İşhanına gelen gelen polis ekipleri, çaldıkları kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açtıklarında, Ali Yılmaz’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaklaşık 4 gün önce öldüğü tespit edilen Yılmaz’ı cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucuna göre belli olacak olan Yılmaz’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.