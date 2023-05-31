4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın için çalışmalar sürüyor

Denizli’nin Bekilli ilçesinde eşiyle birlikte ormanlık alanda mantar ararken kaybolan yaşlı kadın için 4 gündür süren arama çalışmalarında henüz bir ize ulaşılamadı.

Bekilli İlçesine bağlı Gömce Mahallesi’nde yaşayan 72 yaşındaki Ayşe Koç, 4 gün önce öğle saatlerinde eşi Ahmet Koç ile birlikte mahalle yakınındaki İmralı Yolu bölgesine mantar aramak için gitti. Ormanlık alanda mantar arayan Ayşe Koç, bir süre sonra gözden kayboldu. Koca Ahmet Koç, eşini tüm aramalarına rağmen bulamayınca jandarma ekiplerini arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine giden jandarma ve arama kurtarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

Gece saatlerinde de çalışmaların sürdüğü bölgede çok sayıda vatandaşta aramaya destek veriyor. Köpeklerin ve dron araçlarının da kullanıldığı arama çalışmasında henüz Ayşe Koç’a ait herhangi bir ize 4 gündür ulaşılamadı.