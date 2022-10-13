4 çocuk babası memur yaşam mücadelesini kaybetti

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve kısa süre önce malulen emekli olan 41 yaşındaki 4 çocuk babası memur, yakalandığı hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Erzurum’un Hınıs İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görevliyken kanser hasatlığına yakalanan Ömer Kalay (41), uzun süre hastalığı ile mücadele etti. 2 yıl önce Erzurum’dan tayinini Denizli’ye aldıran Kalay, rahatsızlığıyla mücadelesini burada sürdürdü. Evli ve 4 çocuk babası Kalay, son zamanlarda durumunun ağırlaşması nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaklaşık 2 aydır hastanede tedavi altına alınan ve doktorların çabasıyla hastalığa direnen Kalay’ın, 7 Ekim Cuma günü bitkisel hayata girdiği ailesine iletildi. Dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Kalay’ın cenazesi, Esentepe Fatih Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Gümüşler Yeni Mahalle Mezarlığı’nda dualarla son yolculuğuna uğurlandı.