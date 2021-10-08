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4 bin öğrenciye 3 milyon 840 bin TL öğrenim yardımı

Merkezefendi Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı.

DENİZLİ 08.10.2021, 17:13
4 bin öğrenciye 3 milyon 840 bin TL öğrenim yardımı

Merkezefendi Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı.

Merkezefendi Belediyesi’nin eğitime destekleri devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi ilçe sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi 4 bin öğrenciye 2021-2022 eğitim öğretim yılında yapacağı öğrenim yardımı sonuçları açıklandı. Öğrenciler sonuçlarını internet adresinden veya çağrı merkezinden öğrenebilecekler. Ekim ayı sonunda başlayacak olan öğrenim yardımı 8 ay boyunca devam edecek. Ortaöğretim ve lise dengi devlet okullarında okuyan 5. ile 12.sınıflar arasında öğrenim gören öğrencilere aylık 120 TL öğrenim yardımı verilecek. Merkezefendi Belediyesi nüfusa oranla en çok burs veren belediye konumuna gelmiş bulunuyor.

“Ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmiş olacağız”

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan öğrencilere her zaman destek olduklarını belirtti. Başkan Doğan, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza yerel yönetimler olarak her zaman destek vermeliyiz. Merkezefendi Belediyesi olarak biz de eğitime ve öğrencilerimize destek oluyor, olmaya da devam edeceğiz. 4 bin öğrencimize vereceğimiz öğrenim yardımı ile hem çocuklarımızın kantin, kırtasiye, servis gibi ihtiyaçlarını karşılamalarına katkıda bulunacağız hem de ailelerimizin yükünü bir nebze de olsa hafifletmiş olacağız. İlçemizdeki eğitim seviyesini her geçen gün daha da artırmak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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