36 yerleşimde 50 bin dekar mera ıslah edildi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen Mera Islah Projesi devam ediyor. Proje kapsamında 36 yerleşim biriminde 52 bin 193 dekar alan hazırlanırken, şuana kadar 50 bin 503 dekar alanda proje tamamlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen, ‘‘Mera Islah Çalışmaları’’ kapsamında Acıpayam’da 9, Çal’da 1, Çivril’de 14, Tavas’ta 2, Baklan’da 2, Bozkurt’ta 1, Sarayköy’de 3, Çardak’ta 1, Buldan’da 1, Beyağaç’ta 1 ve Pamukkale 1 mahalle olmak üzere 36 yerleşim biriminde 52 bin 193 dekar meranın ıslah projesi hazırlanmıştır. Şuana kadar toplam 33 yerleşim biriminde 50 bin 503 dekar alanda Mera Islah Projesi tamamlanmıştır. 3 yerleşim biriminde toplam bin 690 dekar alanda ise mera ıslah çalışmaları devam etmektedir. Meralarda ıslah projesi kapsamında; tesviye, ekim, gübreleme, sulama, yabancı bitki temizliği yapılmaktadır.

Yaklaşık 2 bin dekar alanda bahar döneminde ekimi yapılacak

2021 Yılında Bakanlık genel bütçesinden 15 ton Nitro Power yüzde 33 gübresi alınarak mera ıslah projelerinde öngörüldüğü şekilde Acıpayam Mahallesi Alaattin, Beyağaç Mahallesi Uzunoluk, Çivril Mahallesi Kızılcasöğüt, Yamanlar, Tuğlu, Seraserli, Kavakköy, Yassıhöyük, Yahyalı, Pamukkale Mahallesi Cankurtaran ve Tavas Mahallesi Solmaz olmak üzere toplam 1500 dekar merada gübreleme yapılmıştır. 2021 Yılında yine mera ıslah çalışmaları kapsamında kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve meralara olan baskının azaltılması amacıyla 414 torba silajlık mısır tohumu alınarak ıslah projeleri uygulanan yerleşim birimlerine dağıtımı yapılmış ve yaklaşık 2 bin dekar alanda bahar döneminde ekimi yapılacak. Mera ıslah çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edilerek diğer yerleşim yerleri için hazırlanan mera ıslah projeleri uygulamaya konularak hayvancılığın istifadesine sunulacağı belirtildi.