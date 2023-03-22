35 ilde 96 kişiyi yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle dolandıran 4 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (İHA) – Yasa dışı bahis oynatma bahanesiyle 35 ilde 96 kişiyi dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli, jandarmanın Denizli ve Aydın’daki adreslerine düzenlediğini eşzamanlı operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca, nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak işlemek, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Diğer Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanununun 5. maddesine muhalefet suçu kapsamında “uluslararasıbahis.com” isimli internet sitesi üzerinden Denizli ili de dahil olmak üzere 35 ilde 96 kişinin yasadışı bahis oynatmak bahanesi ile dolandırdığı tespit edildi.

Denizli ve Aydın’da belirlenen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 4 şüpheli ikametlerinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 6 adet cep telefonu, 4 adet SİM kart, 2 adet hard disk, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet flash disk ve 7 adet banka veya kredi kartı ele geçirildi. Yasadışı bahis oynatmak bahanesi ile dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Denizli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.